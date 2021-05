Nog ruim 700 patiënten op intensieve zorg

Er liggen nog 2.255 covid-patiënten in het ziekenhuis, waarvan 711 op intensieve zorg. Dat blijkt dinsdag uit het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. Het gaat wel om een daling van respectievelijk 18 en 14 procent op weekbasis.

Het aantal nieuwe gevallen daalde in de periode van 1 tot 7 mei, weliswaar slechts met 4 procent op weekbasis, tot gemiddeld 2.936 per dag. Het aantal tests steeg op weekbasis met 8 procent, tot gemiddeld ruim 51.200 per dag. De positiviteitsratio, het aandeel dat positief test, zakte zo lichtjes tot 6,5 procent (-0,8 procent).

Bij de andere indicatoren zijn forsere dalingen merkbaar. Het aantal overlijdens daalde in dezelfde periode met 9,2 procent tot gemiddeld 35,3 overlijdens per dag. In totaal zijn nu al 24.583 overlijdens toegescheven aan covid-19.

Het aantal ziekenhuisopnames nam de jongste 7 dagen af met 17 procent tot gemiddeld 159,9 per dag.

Er lagen maandag nog 2.255 patiënten in het ziekenhuis (-18 procent op weekbasis) en 711 (-15 procent) op intensieve zorg. Er worden nog 438 patiënten beademd.

In totaal 3,6 miljoen inwoners hebben inmiddels minstens één vaccindosis ontvangen. Dat is exact 31 procent van de volledige bevolking. 1.093.994van hen kreeg al een tweede dosis. 9,5 procent van de bevolking is dus volledig gevaccineerd.

Voor meer cijfers kunt u terecht op het dashboard van Sciensano.