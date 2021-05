Amnesty kleurt Turkse ambassade paars uit protest tegen terugtrekking Istanbul-conventie

Als antwoord op de terugtrekking van Turkije uit de Istanbul-conventie, heeft Amnesty International de Turkse ambassade in Brussel maandagavond paars gekleurd.

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International heeft maandagavond met schijnwerpers de gevel van de Turkse ambassade paars gekleurd, de kleur die symbool staat voor de strijd tegen gendergerelateerd geweld. De ngo deed dat aan de vooravond van de tiende verjaardag van de Istanbul-conventie, het verdrag van de Raad van Europa over de bescherming van vrouwenrechten. Amnesty roept de Turkse regering op om terug te komen op de beslissing om zich uit het verdrag terug te trekken.

De Turkse regering van president Recep Tayyip Erdogan besliste in maart om zich terug te trekken uit het verdrag. De beslissing zou ingaan in juli. De Istanbul-conventie lag vooral bij de conservatief-islamitische achterban van de Turkse regering onder vuur. Zo zou de conventie afbreuk doen aan de Turkse normen en waarden over familie, waardoor geweld volgens hen net in de hand zou worden gewerkt. Ook vinden critici dat het principe van gendergelijkheid in het verdrag homoseksualiteit promoot.

‘#IstanbulConventionSavesLives’

Uit protest kleurde Amnesty daarom maandagavond de gevel van de Turkse ambassade paars. Ook ontrolden activisten van Amnesty een spandoek met de tekst ‘#IstanbulConventionSavesLives’ en schreven ze de boodschap op de grond. ‘De beslissing van president Erdogan om Turkije terug te trekken uit het Verdrag van Istanbul is gevaarlijk en brengt de rechten van miljoenen meisjes en vrouwen in het land in het gedrang’, zegt Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen, in een persbericht.

Wereldwijde actie

De projectie maakt deel uit van een wereldwijde actiedag die dinsdag plaatsvindt voor de tiende verjaardag van de Istanbul-conventie. Er zijn ook acties in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Oostenrijk. ‘Na de aankondiging van president Erdogan om het Verdrag van Istanbul te verlaten, hebben vrouwen in Turkije en over de hele wereld besloten zich te verenigen en de straat op te gaan, en zich niet te laten intimideren. In plaats van ontmoedigd te raken, kwamen ze in actie. Meer dan ooit wordt er nu over het verdrag gesproken en wordt het belang ervan ingezien’, zegt De Graeve.

Amnesty zegt bezorgd te zijn dat de Turkse terugtrekking ook andere machthebbers in Europa kan sterken in hun voornemen om uit het verdrag te stappen. Ze maken gebruik van een ‘gedateerde en eenzijdige invulling van het concept ‘familiewaarden’ om de rechten van vrouwen en lgbti+’ers in te perken’, klinkt het.

‘In het decennium sinds de eerste ondertekening is het Verdrag van Istanbul een cruciaal instrument gebleken voor de bescherming van vrouwen tegen geweld’, zegt de Amnesty-directeur. ‘Een terugtrekking van Turkije zou onzekerheid, angst en reëel gevaar betekenen voor miljoenen vrouwen en meisjes in het land. De dreiging van geweld is iets waar vrouwen en meisjes over de hele wereld dagelijks mee te maken hebben. Daarom is het Verdrag van Istanbul zo belangrijk en is internationale solidariteit om die conventie te beschermen essentieel.’

België en 33 andere landen van de Raad van Europa hebben het verdrag al geratificeerd. Twaalf andere hebben het ondertekend maar nog niet bekrachtigd, waaronder het Verenigd Koninkrijk. Turkije was het eerste land om het verdrag te ondertekenen en ratificeren, maar dus ook om zich er uit terug te trekken als het niet op zijn beslissing terugkomt. Polen, dat de conventie in 2015 ratificeerde, wil ook uit de conventie te stappen.