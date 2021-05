Grunberg geeft eerste Holocaust Literatuurprijs aan Guida Joseph

Schrijver Arnon Grunberg heeft maandagavond de eerste Holocaust Literatuurprijs uitgereikt. Hij gaf de onderscheiding in het Nederlandse tv-programma ‘Op1’ aan Guida Joseph voor haar boek ‘De rode draad’.

Met de prijs wil Grunberg elk jaar een boek eren dat de kennis over vervolging en vernietiging van de Europese Joden vergroot. In ‘De rode draad’ verhaalt Joseph (1949) in de vorm van een striproman over het leven met haar ouders. Haar vader overleefde concentratiekamp Auschwitz en haar moeder verzorgde hem voor de rest van zijn leven.

De jury die naast Grunberg bestaat uit NRC-redacteur Toef Jaeger en politiek coryfee Job Cohen, prijst de ‘geslaagde en met zoveel liefde bijeengesprokkelde melange van memoires, stripverhaal, familiegeschiedenis met foto’s en historisch overzicht van het leven van één specifieke overlevende van de Holocaust ineen.’

De prijs bestaat uit een bedrag van 1.000 euro.