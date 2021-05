Westerlo neemt afscheid van trainer Bob Peeters

Groot nieuws uit de stille Kempen. Westerlo neemt na 3,5 jaar in onderling overleg afscheid van trainer Bob Peeters (47), zo werd bevestigd aan onze redactie. De ambitieuze Kemphanen eindigden het afgelopen seizoen in 1B op de vierde plek, onder de hooggespannen verwachtingen.

Westerlo sprak voor de het seizoen de ambitie uit om mee te spelen voor promotie, maar de resultaten waren te wisselvallig om die doelstelling waar te maken. Peeters, sinds december 2017 in dienst, zag hoe zijn ploeg 13 keer gelijk speelde op 28 wedstrijden. Het resulteerde in een magere vierde plek.

Het was voor de voormalige aanvaller de tweede passage als trainer in ’t Kuipje, nadat hij tussen november 2015 en september 2016 al eens aan het roer stond. Hij behoedde ‘Westel’ toen aanvankelijk voor degradatie uit 1A, maar na een 1 op 21 in het daaropvolgende seizoen werd hij doorgestuurd.