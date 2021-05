Ganna denkt morgen het roze te verliezen: ‘Ik zag een sterke Evenepoel op de klimmetjes’

Ook na de derde etappe staat Filippo Ganna nog te pronken in het roze. De Italiaan van Ineos Grenadiers denkt dat de etappe van dinsdag te lastig zal zijn voor hem en zag onderweg vooral Evenepoel indruk maken.

Afgevlagd als 51ste, op vier seconden van ritwinnaar Taco van der Hoorn. Filippo Ganna had na afloop alle reden om tevreden te zijn. Ook voor hem was het een verrassing dat de Nederlander voorop bleef. ‘Omdat Bora op de beklimmingen een strak tempo onderhield’, zei de wereldkampioen tijdrijden. ‘Ik had dus al mijn geld op Peter Sagan verwed. Maar misschien gingen er te veel klimmers overboord en waren ze in de slotkilometers met te weinig om de kloof te dichten. Maar complimenten voor de winnaar. Hij heeft een straf nummertje opgevoerd.’

Ganna had in de klimmetjes de ogen goed open gehouden. ‘Ik zag vooral een sterke Remco. Maar aanvallen was niet echt een optie. Ik ben benieuwd wat er morgen zal gebeuren. Het is de bedoeling mijn trui te verdedigen maar uiteindelijk ben ik wel hier om andere doelen te dienen. De aankomst zal alvast een pak lastiger zijn. Hoe mooi die roze trui ook is, als ik hem verlies, ga ik daar geen drama van maken. Wat er ook gebeurt, ik ben nu al tevreden van de eerste dagen in deze Giro. Bernal? Hij is gemotiveerd, rijdt agressief. Het is de bedoeling dat ik vanaf morgen mezelf vooral in dienst stel van hem.’