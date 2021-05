KV Oostende krijgt licentie van BAS

KV Oostende speelt ook volgend seizoen in 1A. De Kustboys kregen maandag van het BAS te horen dat hun proflicentie in orde is. In eerste instantie diende KVO een onvolledig dossier in, waardoor de continuïteit van de club niet aangetoond kon worden. Dat probleem werd opgelost, en dus stond niets een licentie nog in de weg.

Voor Oostende is alle onzekerheid van de baan. ‘Alles wat men vroeg op het vlak van transparantie hebben wij voorzien en tijdig aangeleverd aan het licentiedepartement’, liet coo Thorsten Theys vorige week al verstaan. ‘De zitting was dan ook heel kort en uiterst constructief, gezien er een positief advies was van het licentiedepartement om een licentie toe te kennen aan Oostende. We wachten de formele uitspraak dan ook vol vertrouwen af.’

Dankzij de licentie is ook Europees voetbal mogelijk voor Oostende, wat nog steeds binnen handbereik is.

Op het officiële vonnis is het nog even wachten tot vanavond, maar het BAS bevestigde ons zonet dat de licentie 2021-2022 binnen is. Dat wil zeggen dat KVO ook volgend seizoen zeker in 1A speelt én het eventueel ook Europa in kan. En nu donderdag met volle moed naar AA Gent ! pic.twitter.com/9yUVYrQ6Nv — KV Oostende (@kvoostende) May 10, 2021

Dan oogt de situatie van Moeskroen een pak slechter. De Henegouwers degradeerden sportief al naar 1B, maar dreigen volgend seizoen in de tweede amateurklasse te moeten aantreden. De Licentiecommissie deelde namelijk ook geen licentie uit voor de eerste amateurklasse. Ook de voorbije seizoenen trok Moeskroen naar het BAS voor zijn licentie, toen telkens met succes.