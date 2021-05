Federale regering komt met eigen versoepelingsplan voor Overlegcomité

Na het Vlaamse ‘Plan van de Vrijheid’ komt nu ook de federale regering met een exitplan dat dinsdag op tafel zal liggen op het Overlegcomité. Het voornaamste verschil? Wanneer de horeca ook binnen weer open mag.

Afgelopen weekend pakte Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) uit met een plan voor de ‘zomer van de vrijheid’, dat op 1 oktober zou uitmonden in herwonnen vrijheid voor elk van ons. Maandag heeft de federale regering daarop een eigen exitplan afgewerkt, dat dinsdag zal voorgelegd worden op het Overlegcomité. Het plan is al enkele keren besproken op het kernkabinet en is opgebouwd rond vier scharnierdata om te versoepelen.

Er wordt telkens gewerkt met drempels die gehaald moeten zijn om de versoepelingen te laten ingaan. Maar die drempelwaarden zijn nog niet volledig afgeklopt. Zo is in het voorstel een voorwaarde opgenomen van het aantal vaccinaties (60 procent van de 18-plussers begin juli, 70 procent eind juli), maar de vraag is of ook het aantal hospitalisaties in rekening wordt gebracht. Nu tellen die alleen mee voor de heropening van de horeca binnen (80 procent van de mensen met een onderliggende aandoening zijn gevaccineerd en het aantal patiënten op intensieve zakt onder de 500). Er is ook nog discussie over de rol die het coronapaspoort krijgt.

• Dit is het volledige Vlaamse ‘plan van de vrijheid’

Het meest in het oog springende verschil met het plan van de Vlaamse regering is de timing. Voor Vlaams minister-president Jan Jambon mogen de horecazaken binnen weer openen op 1 juni, maar federaal premier Alexander De Croo wacht liever tot 9 juni.

Dit is het plan van de federale regering

Juni (twee weken nadat 80 procent van de mensen met onderliggende aandoeningen minstens één prik heeft gehad)

• Horecazaken mogen na hun terrassen nu ook binnen open op 9 juni, met vier mensen per tafel.

• Evenementen: maximum 200 aanwezigen binnen, 400 buiten.

• Sauna’s en jacuzzi’s open.

• Sociaal contact: wellicht mag je vier personen binnen ontvangen.

• Per week mag iedereen één dag terug naar het werk.

• Geen verbod meer op niet-professionele sportwedstrijden.

1 juli (als 60 procent van de 18-plussers een eerste prik gekregen heeft)

• Op reis gaan kan met het coronapaspoort, de quarantaineverplichting valt dan weg.

• Zomerkampen kunnen doorgaan met 100 personen, mét overnachting.

• Evenementen: maximum 2.000 personen binnen, 2.500 buiten.

• Verdere graduele versoepeling in horeca.

31 juli (als 70 procent van de 18-plussers een eerste prik gekregen heeft)

• Evenementen: maximum 3.000 aanwezigen binnen, 5.000 buiten.

• Grotere festivals kunnen op basis van het coronapaspoort.

1 september

• Evenementen: maximum 5.000 aanwezigen binnen, 10.000 buiten.