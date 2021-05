Veerle Heeren, de burgemeester van Sint-Truiden (CD&V), moet op een online gemeenteraad uitleg geven over haar vroegtijdige vaccinatie. Er zal dan ook duidelijk worden of ze kan aanblijven als burgemeester of niet. Volg de vergadering hier om 20 uur live mee.

In de wandelgangen werd in aanloop van de vergadering alvast gefluisterd dat ze dan ook zou vertellen dat haar hele kabinet gevaccineerd is – zonder dat ze het zelf wist. Dat twee familieleden via haar een inenting konden krijgen, zou Heeren dan weer wel toegeven.

Oppositiepartij Vooruit verzamelde via een speciaal aangemaakt e-mailadres zelfs tientallen vragen van burgers. De gemeenteraad werd gestart door de fractieleider van CD&V, maar wordt, zodra het over Heeren gaat, overgenomen door oppositielid Vandenhove.

Heeren: ‘Ik heb ontzettend spijt. Spijt omdat ik aan de basis lig van een mediastorm van een levensbelangrijk project. Ik zie dagelijks met eigen ogen hoe zeer het vaccinatiecentrum goed werk levert. Maar ik heb een fout gemaakt.’

Het beeld werd gecreëerd dat er een systeem werd opgezet door mij om mensen voorrang te geven bij vaccinaties. Dat klopt niet.

‘Ik was bijna dagelijks op het vaccinatiecentrum, dat vond ik mijn plicht. Er waren overdag heel wat zogenaamde open sloten door herboekingen. Aan de andere kant bleken er altijd vaccins op overschot te zijn. In het begin dreigden er zo duizend vaccins verloren te gaan.’

‘Er was grote terughoudendheid over de vaccins in het begin. Daardoor bleven er veel over. De federale reservelijst Qvax was er nog niet. Het gevolg was dat er in het begin een overschot was. Daarom zocht het vaccinatiecentrum naar oplossingen. Ik kreeg dus regelmatig de vraag naar mensen om nog in te springen. Ik werd zo zelf gevaccineerd. Maar ik werd niet anders behandeld dan andere vrijwilligers.’

‘Ik heb van 9 maart tot 9 april als reactie op de nood aan kandidaten de naam van 13 mensen doorgegeven. 4 mensen heb ik zelf opgebeld toen ik zelf ter plaatse was en de vraag naar invallers kreeg, dat was telkens twintig minuten voor het centrum sloot. Die andere 9 namen heb ik in de loop van de maand doorgegeven voor open sloten. Daar zaten geen persoonlijke medewerkers bij, maar mensen uit mijn onmiddellijke omgeving, die me te binnen schoten. Daartussen waren mijn zoon, zus, twee buren en een vriendin.’

‘Was dat politiek verstandig? Nee, ik heb een grote fout gemaakt. Mijn intentie was goed. Er was ook een menselijk aspect. Zoals velen weten, heb ik de gevolgen van corona van dichtbij meegemaakt bij mijn toenmalige partner, en bij vele Truienaars. Het is een verschrikkelijke periode geweest, en vanuit het hart heb ik een aantal mensen doorgegeven. Maar niet via een systeem. Ik wil me er wel oprecht voor excuseren.’

Heeren benadrukt dat ze geen medewerkers systematisch eerder liet vaccineren. ‘Dat gebeurde enkel wanneer er geen andere optie was. Ze waren anders verloren gegaan. Er is geen Truienaar die hierdoor een latere vaccinatie kreeg.’

‘Ik kreeg wel vragen van burgers: in totaal ging het om 28 vragen. Zo waren er vragen over het taxivervoer, en het verschil tussen de vaccins. Als ik vragen kreeg maakte ik die over aan het vaccinatiecentrum. Was er sprake van een voorkeursbehandeling? Nee. Er is nooit politieke druk uitgeoefend op het vaccinatiecentrum.’

‘In de eerste weken dreigden er bijna 1000 vaccins verloren te gaan. Om niets verloren te laten gaan. Heb ik 13 van die 1000 kandidaat-invallers aangebracht. Ik wil de feiten niet minimaliseren. Maar ik vind het jammer dat de medewerkers van het vaccinatiecentrum nu een lawine aan verdachtmakingen over zich krijgen. Ik hoop dat de politieke spelletjes snel stoppen.’

‘Alleen ik ben verantwoordelijk voor wat ik heb gedaan. Als jullie mijn oprechte excuses kunnen aanvaarden, wil ik graag als burgemeester aanblijven.’

Noodplanningsambtenaar Johan Vandenhome verduidelijkt: ‘Wij werken met Doccler. In dat systeem staan geen namen. We krijgen melding hoeveel vaccins we krijgen. Dan kijken wij of wij dat aankunnen. Via Vlaanderen worden daar namen ingevuld. Wij hadden eerst geen lijsten, af en toe hebben we mensen zelfs van de straat gehaald. De reservelijsten werden maar met mondjesmaat gemaakt. De overheid zei dat er lijsten gingen komen, en dus maakten we niet direct lijsten. Qvax kwam er begin april, daar hebben we ons zo snel mogelijk op ingeschreven.’

Els De Wit is programmamanager van het vaccinatiecentrum en legt uit: ‘We probeerden snel veel mensen aan te schrijven, maar die reservelijsten opbouwen was zo intensief dat de overheid een alternatief bood. Sinds 12 april is er Qvax. En sinds dat moment kan het vaccinatiecentrum uit deze lijsten putten. We waren met Sint-Truiden bij de eerste 5 steden die dat gebruikten. Onze vaccinatiegraad ligt dan ook boven het Vlaams gemiddelde. In Sint-Truiden is 35,33 procent al gevaccineerd. Is ons vaccinatiecentrum geslaagd? Absoluut. Weet dat als er zich problemen voordoen in programma’s als Doccler, dan is dat in heel Vlaanderen een probleem. Laat ons nu focussen het bestrijden van covid.’

De oppositie is scherp. Gert Stas (Vooruit): ‘U zette een systeem op. De normeloosheid is uw schuld. “Als de burgemeester het mag, dan mag iedereen het.” Uw kabinet is gevaccineerd, en dat is zonder uw medeweten, zegt u. Dat klinkt me al erg ongeloofwaardig, maar goed. In dit onrechtvaardig systeem staat u aan de basis . Dit is vaccinatie-egoïsme. U moest het goede voorbeeld geven.’

Stas leest een open brief voor van een inwoner: ‘Dat ze corona kregen is jouw schuld niet. Dat ze niet gevaccineerd waren, misschien wel. Als burgemeester heb je een morele plicht tegenover uw stad. Door uw acties bekruipt Truidenaars de vraag. Had het anders gekund. Dit is niet meer houdbaar met u als burgemeester.’

Dadelijk meer