De Nederlander Taco van der Hoorn wint solo de derde etappe Giro

De Nederlander Taco van der Hoorn (Intermarché - Wanty-Gobert) heeft maandag de derde etappe in de Ronde van Italië op zijn naam geschreven. Na 190 kilometer tussen Biella en Canale, met onderweg enkele hellingen, bleef de Nederlander als enige overblijver van een lange vlucht het aanstormende peloton.

Hoe kwam de zege tot stand?

Op een onvoorspelbare wijze, namelijk met een overblijver uit een vroege vlucht en dat na nauwelijks twee dagen! Een vluchtgroep van acht kreeg van het peloton wel wat ruimte maar de teams van de spurters (Merlier) en de punchers (Sagan) hielden de controle, gesteund door de roze ploegmaten van Filippo Ganna, leken de controle te houden. In de finale bewoog BORA - hansgrohe hemel en aarde om de echte spurters overboord te gooien in dienst van Peter Sagan. En dat lukte meer dan behoorlijk. Enkel Fernando Gaviria en Elia Viviani waren niet zinnens te plooien. De Zwitser Pellaud en de Nederlander Van der Hoorn hielden het langst stand waarbij vooral de Nederlander indruk maakte. En hoe! Van der Hoorn won, met kleine verschil maar o zo verdiend.

Wie reed zich nog in de kijker?

De acht vluchters uiteraard! Geen Belgen, wel twee Nederlanders: Lars Van den Berg en Taco Van der Hoorn. De eerste is een jonkie die in de Giro terechtkwam omdat Thibaut Pinot zich niet klaar voelde. De tweede is een onvervalste avonturier die niets liever doet dan met zijn camper alle iconische wielersites te bezoeken. En ’t is ook gewoonweg een steengoed coureur. Dat bleek in de slotkilometers.

Wat deden de favorieten?

Vooral uit problemen blijven. De regen in de beginfase zorgde voor wel wat nervositeit maar eens de wegen opgedroogd, ging het stressniveau naar beneden. Pas bij het naderen van de heuvelzone ging de hartslag bij de favorieten weer wat omhoog. Maar de wegen in de finale lagen droog en de grafieken waren niet van die aard om de favorieten te verontrusten.

Verder nog niets leuk dat u moet weten?

Met Andrej Ponomar (5 september 2002) zat de jongste renner uit het Giro-peloton mee in de goede vlucht. Al had dat wel wat voeten in aarde. De Oekraïener kwam als achtste en laatste vluchter aansluiten en had de hulp nodig van Androni-ploegmaat Simon Pellaud om aan te sluiten. Die Pellaud is dan weer een Zwitser die in Colombië woont en traint. Bovendien krijgt hij maandelijks van zijn Zwitserse fanclub wat geld toegestopt om zijn loon aan te vullen.