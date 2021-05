Dit staat er in het Vlaamse ‘Plan van de Vrijheid’

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) heeft zijn Vlaamse ‘Plan van de Vrijheid’ voorgesteld. Morgen, dinsdag, wordt de knoop doorgehakt tijdens het Overlegcomité.

De Standaard kon zaterdag al melden dat de Vlaamse regering werkt aan een eigen stappenplan naar de vrijheid. Dat plan omvat de zomer en loopt tot en met oktober. Morgen, dinsdag, zal het Overlegcomité beslissen of het plan goedgekeurd wordt. Voor Jambon is het alleszins geen vrijblijvend voorstel. We somden enkele punten hieronder op.

Sociale contacten:

• Vanaf 1 juni mag je twee knuffelcontacten hebben en met tien mensen buiten samenscholen (voor middernacht).

• Vanaf 1 juli mag je vijf knuffelcontacten hebben. De buitenbubbel verandert niet.

• Vanaf 1 augustus mag je tien knuffelcontacten hebben. Ook dan blijft de buitenbubbel onveranderd.

• Vanaf 1 september zijn het aantal nauwe contacten onbeperkt en mag je ook buiten met zoveel mensen afspreken als je wil.

Evenementen:

• Professionele evenementen en voorstellingen met publiek kunnen vanaf 1 juni plaatsvinden met maximaal 200 bezoekers. Dat geldt voor evenementen binnen en buiten.

• Vanaf 1 juli wordt de capaciteit opgetrokken naar 3000 bezoekers binnen en 5000 buiten.

• Vanaf 1 augustus zijn er 4500 bezoekers welkom op evenementen die binnen plaatsvinden en maximaal 10.000 buiten.

• Vanaf 1 september zouden de maximumcapaciteiten voor zalen wegvallen. Op evenementen die buiten plaatsvinden, zou u vanaf september geen rekening meer moeten houden met social distancing.

• Waarom Vlaanderen nu wel uit het federale coronakeurslijf kan breken

Festivals:

• In juni is er nog geen ruimte om festivals buiten te laten doorgaan.

• In juli mogen festivals plaatsvinden met 5000 bezoekers.

• In augustus zijn 10.000 bezoekers welkom op voorwaarde dat 80 procent van de volwassen bevolking is gevaccineerd. Er moet tegen dan ook een coronapaspoort zijn en de mogelijkheid om een sneltest te laten afnemen aan de inkom. Dat geldt ook voor de maand september.

• In oktober zou alles weer doorgaan zoals voor de pandemie.

Georganiseerde activiteiten kunnen wel nog steeds aan specifieke beperkingen onderworpen worden.

Terugkeer naar de werkvloer:

• Op dit moment is telewerken nog steeds verplicht. Personeelsleden komen enkel naar kantoor voor zaken die ze niet van thuis uit kunnen doen. Teams mogen buiten wel met tien afspreken, op voorwaarde dat er voldoende afstand wordt gehouden en met mondmaskers.

• Ook in juni blijft telewerk de norm, maar wordt er ruimte gecreëerd voor terugkomdagen. Daarbij moet rekening gehouden worden met de voortgang van de vaccinatiestrategie en de epidemiologische situatie van dat moment.

• In augustus moet u ook nog telewerken. Georganiseerde teamactiviteiten en personeelsevenementen worden dan wel weer mogelijk, conform de federale voorwaarden.

• In september mag iedereen terug fysiek naar de werkplek.

De protocollen voor jeugd, onderwijs, horeca, mobiliteit en erediensten kunt u hier volledig terugvinden.