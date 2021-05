Weg met het betuttelende kindertoneel, vond Eva Bal toen ze in de jaren 60 het moderne jeugdtheater uitvond. Door haar improvisatiemethode, het werken met kinderen op scène en de vele internationale tournees is haar erfenis groot.

Wie Eva Bal zegt, zegt het Speelteater. Dat was het dramacentrum waar de Nederlandse regisseur altijd van droomde, en dat ze vanaf 1978 in Gent wist uit te bouwen. Eerst in een oud schooltje, een loods ...