Prins Harry en Meghan Markle hebben deelgenomen aan Vax Live, een campagneavond vol toespraken en optredens van supersterren om mensen warm te maken voor het coronavaccin. De twee pleitten tijdens hun speech voor de gelijke verdeling van vaccins, en de hoogzwangere Markle had het ook even over hun toekomstige dochtertje. Kijk mee in bovenstaande video.