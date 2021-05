Met een eigen ‘plan voor de vrijheid’ probeert Vlaanderen het stuur van het coronabeleid in handen te nemen. Naarmate de crisis wegebt, krijgt Vlaanderen meer juridische dekking om een eigen coronakoers te varen. Al is het de vraag of dat echt nodig zal zijn.

Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) was op 25 april nog de risée in Franstalig België. Hij kreeg het verwijt van Bénédicte Linard (Ecolo), minister van Cultuur in de Franstalige ...