Roméo Elvis over beschuldigingen van aanranding: ‘Ik begrijp mijn fout’

‘Ik wil dat mensen zien dat ik mijn fout begrijp’, reageert de Brusselse rapper Roméo Elvis nadat hij in september werd beschuldigd van aanranding.

‘Roméo Elvis m’a agressée sexuellement’, schreef een jonge vrouw afgelopen september op haar Instagram. In het bericht, waar ook schermafbeeldingen van een gesprek met Roméo Elvis werden toegevoegd, gaf de Brusselse rapper al toe dat hij zich misdragen had en excuseerde hij zich. ‘Het was een stomme impuls.’ En: ‘Ik heb je de keuze gegeven om er in het openbaar over te spreken’, schreef Roméo Elvis.

De zaak heeft veel stof doen opwaaien. Roméo Elvis zou de jonge vrouw hebben aangerand. De zanger zou haar naar een paskamer zijn gevolgd en grensoverschrijdend gehandeld hebben. Toen de jonge vrouw dit verhaal vertelde, reageerde Roméo Elvis snel door zijn gebaar te erkennen en een boodschap van verontschuldiging te publiceren op Instagram waarin hij sprak van een ‘stomme impuls’.

Hoe snel succes kan keren

Naar aanleiding van zijn nieuwe release ‘TPA’ (voor ‘Tout peut arriver’), maakt Roméo Elvis van de gelegenheid gebruik om nog eens op de beschuldigingen terug te komen. In Le Soir zegt hij: ‘Ik zou willen dat mensen horen dat ik mijn fout begrepen heb.’ Hij vervolgt met uit te leggen dat hij ‘zijn lesje heeft geleerd’ en begrijpt waarom het slachtoffer besloot om haar verhaal te delen met de wereld.

Roméo Elvis brengt met de single ‘TPA’ voor het eerst weer nieuwe muziek uit na de beschuldigingen. De tekst van het nummer gaat over hoe snel succes kan keren. Het lied is dan ook een reactie op de commotie die toen ontstond.