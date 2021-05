Seriemoordenaar Michel Fourniret in kritieke toestand

Zaterdag werd Michel Fourniret, ‘het monster van de Ardennen’, met ademhalingsmoeilijkheden opgenomen in het beveiligde ziekenhuis La Salpêtre in Parijs. Hij werd in coma gebracht en zou niet meer wakker worden. Dat meldt de Franse krant Le Parisien.

Volgens de Franse krant Le Parisien zou de toestand van Michel Fourniret (79) niet meer verbeteren. De seriemoordenaar werd opgenomen met ademhalingsmoeilijkheden en bevindt zich in een coma. Zijn gezondheidstoestand is al geruime tijd slecht. Hij lijdt aan Alzheimer en werd eind vorig najaar opgenomen in het ziekenhuis met hartproblemen.

Fourniret, bijgenaamd het ‘monster van de Ardennen’, kreeg in 2008 levenslang zonder kans op vervroegde vrijlating voor de moord op een reeks meisjes en vrouwen in Frankrijk en in België. Onder de slachtoffers bevond zich de Belgische Elisabeth Brichet (12). Vermoed wordt dat hij nog meer feiten op zijn kerfstok heeft. Er blijven nog heel wat vragen onbeantwoord.