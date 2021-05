Dracula deelt prikken uit in kasteel

Bezoekers verlaten het kasteel van Dracula deze maand niet met twee kleine prikwondjes in de hals, maar met eentje, op de arm. In het onderkomen van de mythische vampier vaccineren dokters en verpleegkundigen bezoekers gratis met het Pfizer-vaccin.

Wie in de maand mei in het weekend een afspraak maakt in het kasteel van Bran in Transsylvanië, krijgt een vaccin én een gratis toegangsticket voor een tentoonstelling over middeleeuwse marteltuigen. Het 14de-eeuwse Roemeense kasteel was de inspiratiebron voor Dracula’s kasteel in het boek van Bram Stoker.

Het imposante kasteel in de Karpaten geldt als een belangrijke toeristische attractie in de streek, maar door de pandemie blijven de toeristen weg. Met gratis vaccins en hoopt het personeel daar verandering in te brengen.

Anderzijds toont een recente peiling van Globsec aan dat de Roemeense bevolking het meest weigerachtig staat tegenover vaccinatie van alle Oost-Europeanen. Dat is een doorn in het oog van de regering, die 10 miljoen Roemenen gevaccineerd wil zien in september.

Eerder opende Disneyland al een tijdelijk vaccinatiecentrum, maar dat stond los van de attracties.