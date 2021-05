Franse militairen waarschuwen voor burgeroorlog

Franse militairen in actieve dienst hebben een verklaring gepubliceerd waarin ze waarschuwen voor een burgeroorlog. Ze steunen de gepensioneerde hoge officieren die afgelopen maand in een verklaring al voor de ondergang van het land waarschuwden en repten over de noodzaak tot militairen ingrijpen.

‘Onze ouderen hebben volkomen gelijk, we zien het geweld in onze steden en dorpen, we zien bepaalde gemeenschappen het publieke domein en het debat domineren, we zien dat de haat tegen Frankrijk en zijn geschiedenis de norm wordt’, aldus de militairen, die anoniem blijven omdat ze sancties riskeren. Het is onduidelijk om hoeveel militairen het gaat. De vorige keer waren er circa 120 ondertekenaars, onder wie twintig gepensioneerde generaals.

Er staat in de door het conservatieve weekblad Valeurs Actuelles gepubliceerde verklaring wel dat de meesten ervaring hebben in de Operation Sentinelle. Dat betreft een speciale militaire eenheid die is opgericht na terroristische aanslagen begin 2015, onder meer op theater Bataclan in Parijs, om het grondgebied tegen terrorisme te beschermen. De militairen vinden ‘de toestand in het land broeierig’ en vrezen een burgeroorlog.

Ze zeggen dat ze uit alle krijgsmachtonderdelen komen en dat een aantal ook gevechtservaring heeft opgedaan in Afghanistan, Mali en Centraal-Afrika. Ze klagen dat daar militairen zijn omgekomen in de strijd tegen islamitisch extremisme, terwijl de regering op Franse bodem daar alsmaar concessies aan doet.

Wat Operation Sentinelle betreft zeggen de militairen in de Franse ‘voorsteden die zijn opgegeven’ te hebben gezien hoe er ‘compromissen worden gesloten met delinquenten’.

De verklaring van de overwegend gepensioneerde officieren in april schokte het land en vooral de premier en de minister van Defensie waren razend. De regering heeft stappen gezet om de betrokken officieren te vervolgen.

In een peiling van het bureau Harris Interactive schaarde zich vorige maand 58 procent van de ondervraagden achter de verklaring van de oud-officieren. De huidige klacht van de militairen was via internet te volgen en in korte tijd is er 30.000 keer steun voor uitgesproken.