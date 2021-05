Nog negentien personen besmet met Indiase variant

Nadat afgelopen weekend vijf besmettingen zijn vastgesteld in een woonzorgcentrum in Borsbeek, zijn er nog minstens negentien personen besmet met de Indiase variant in ons land. Dat zei Johan Neyts, viroloog verbonden aan het Rega-instituut in Leuven, in ‘De ochtend’ op Radio 1.

Gisteren testten negentien stalen van coronapatiënten positief voor de Indiase variant van het coronavirus. Omdat de test intensief is, gebeurt dat slechts op een steekproef: zo’n vijf tot tien procent van alle corona-positieve stalen. ‘Nu en dan pikt men die Indiase variant eens op’, zegt Neyts.

De stalen met de Indiase variant waren afkomstig van patiënten uit Antwerpen en Brussel. ‘De helft daarvan is te linken aan reizen naar het land, de andere helft niet. Dat wijst erop dat de variant al aan het circuleren is in ons land, al is het in beperkte mate’, aldus viroloog Johan Neyts.

‘Zonder vaccin zou Indiase variant als lopend vuurtje rondgaan’

Eerder waren vijf besmettingen met de variant vastgesteld bij bewoners van woonzorgcentrum Compostela in Borsbeek. Eén van hen overleed. Aangezien iedereen in het woonzorgcentrum al was gevaccineerd, rijzen er vragen over de werkzaamheid van de vaccins.

Niet nodig, zegt Neyts. ‘De vaccins werken. Moest niet iedereen in het woonzorgcentrum ingeënt zijn, dan zou de Indiase variant er rondgaan als een lopend vuurtje. Dat is niet het geval.’ Waarom is er dan toch iemand overleden? ‘Het is pijnlijk, het is een drama voor de familie van de overleden patiënt, maar we kunnen dit allicht verklaren doordat vaccins niet bij iedereen honderd procent werken’, verklaart Neyts. ‘Geen enkel vaccin werkt 100 procent.’

Vaccinsolidariteit nodig in strijd tegen varianten

De toestand is zorgelijk in India, zegt de viroloog. Ook in de buurlanden in Zuid-Azië wordt er weinig gevaccineerd. Dat brengt extra risico’s met zich mee voor verspreiding, en net daarom is het belangrijk dat ook armere landen toegang hebben tot voldoende vaccins, vindt Neyts. Hij is dan ook blij met de nieuwe bestelling van 1,8 miljard Pfizervaccins van de Europese Unie (EU). Een deel daarvan is bedoeld om te delen met landen die minder toegang hebben tot vaccins.