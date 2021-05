Palestijnen en Israëlische politie raken opnieuw slaags op Moskeeplein

Op het Moskeeplein in Oost-Jeruzalem zijn Palestijnen en Israëlische politieagenten maandag opnieuw slaags geraakt. Dat heeft een journalist van het Franse persbureau AFP vastgesteld. Zoals gevreesd vallen er op ‘Jeruzalemdag’ opnieuw tientallen tot honderden gewonden in Oost-Jeruzalem.

Volgens het nieuwsbureau wierpen honderden Palestijnen met projectielen, waarop de Israëlische ordetroepen flitsgranaten, rubberkogels en traangas inzetten in een poging de demonstranten uiteen te drijven. Er wordt weer gewag gemaakt van tientallen gewonden. De Palestijnse Rode Halve Maan spreekt over ‘honderden gewonden’.

Maandag is het in Israël ‘Jeruzalemdag’, een nationale feestdag waarop gevierd wordt dat Oost-Jeruzalem inclusief de Oude Stad tijdens de Zesdaagse Oorlog van 1967 in Israëlische handen viel. Uit vrees voor geweld heeft de Israëlische politie Joden verboden om bij de traditionele vlaggenmarsen ter gelegenheid van de feestdag door de Oude Stad ook de Tempelberg te bezoeken. De marsen werken opruiend omdat de Palestijnen Oost-Jeruzalem zien als de hoofdstad van een toekomstige eigen staat.

• Jeruzalem onder hoogspanning

Het is al dagen onrustig in Oost-Jeruzalem, op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook. De Palestijnse protesten worden veroorzaakt door spanningen rond de aanstaande uitzetting van tientallen Palestijnse gezinnen in Oost-Jeruzalem, die moeten plaatsmaken voor Joodse kolonisten. Vrijdagavond vielen al meer dan 200 gewonden bij botsingen tussen demonstranten en de Israëlische politie op het Moskeeplein.