Elise Mertens is voortaan de beste dubbelspeelster ter wereld: ‘Een droom’

We hebben opnieuw een Belgische nummer één in het tennis. Elise Mertens staat sinds deze week namelijk bovenaan de wereldranglijst in het vrouwendubbel.

Mertens won aan de zijde van Aryna Sabalenka eerder dit jaar de Australian Open dubbel. Toen sprong Mertens, die met de Wit-Russische ook de US Open won, al naar de tweede plaats op de wereldranglijst in het dubbel. Ook al kwam er sindsdien een einde aan de samenwerking tussen Mertens en Sabalenka, onze landgenote schreef samen met Veronika Kudermetova wel het dubbeltoernooi van Istanboel op haar naam.

Mede daardoor is Mertens nu over Su-Wei Hsieh naar de eerste plek van de wereld in het dubbel gesprongen. Sabalanka is voortaan nummer drie.

‘Ik ben blij, dit is een droom die uitkomt’, aldus de 25-jarige Mertens . ‘Ik heb er al altijd van genoten om dubbelspel te spelen en er bestaat niets hoger in het tennis. Ik weet niet hoe lang ik op die eerste plaats zal blijven, maar het is mooi om dit later te kunnen vertellen. Het enkelspel blijft wel mijn prioriteit, maar ik denk dat ik altijd dubbel zal blijven spelen. Als ik verlies in het enkel, dan kan ik nog steeds doorgaan in het dubbel. Ook al is een nederlaag daar minder erg.’

En nu, de Olympische Spelen. Maar dat zal niet aan de zijde van Kim Clijsters zijn. Die past. ‘Ik heb dat ook gelezen, ik wist het nog niet. Het zou voor haar sowieso moeilijk geweest zijn, want ze moest in de top 300 staan. Ik ben benieuwd wie fit en in vorm zal zijn voor de Spelen.’