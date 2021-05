Promotie van Seraing loopt gevaar: voetbalbond bijt zich vast in mogelijke fraude met coronatests

De promotie van Seraing is niet zo zeker als ze na de 2-5-zege op Waasland-Beveren lijkt. De voetbalbond confronteert vandaag enkele leden van de Luikse club in een onderzoek naar mogelijke fraude met coronatests. Als Seraing schuldig wordt bevonden, riskeert het degradatie of – in het slechtste geval – schrapping.

Maakt Waasland-Beveren zijn rol van ontsnappingskoning in de Jupiler Pro League opnieuw waar? De Waaslandse club speelde zijn barrageduels met Seraing onder voorbehoud en wil juridisch gewapend zijn indien een onderzoek van de voetbalbond leidt tot een veroordeling van Seraing. De Luikse club zou zich in februari schuldig hebben gemaakt aan een opvallend geval van identiteitsfraude met coronatests.

Seraing ontkent de feiten niet, maar schuift alles in de schoenen van teammanager Peter Kerremans. Die zou zijn ploeg hebben willen helpen in aanloop naar de topper tegen Lommel op 6 februari. Seraing had op dat moment af te rekenen met een uitbraak van het coronavirus en Kerremans wisselde de positieve testresultaten van drie spelers uit de A-kern – Ablie Jallow, Abdel Al Badaoui en Yann Godart – om met die van drie jeugdspelers, Antony Rallegri (20), Yanis Lahrach (18) en Mike Matondo (20). De identiteitsfraude kwam aan het licht toen de jeugdspelers werden opgebeld door coronacontacttracers, terwijl ze niet eens een coronatest hadden afgelegd.

Bestuur op de hoogte?

In een ondervraging door de voetbalbond verklaarde Kerremans dat hij op eigen houtje had gehandeld. Seraing-voorzitter Mario Franchi beweerde dat niemand van het bestuur op de hoogte was en dat hij Kerremans om een dwingende reden ontslagen had. De Luikenaars hoopten dat het onderzoek van de bond daarmee snel van de baan zou zijn.

Maar dat is allerminst het geval. Uitgerekend vandaag worden de hoofdrolspelers voor de tweede keer op de voetbalbond uitgenodigd en met elkaar geconfronteerd: voorzitter Franchi, teammanager Kerremans en enkele leden van de beloftenkern. Volgens onze informatie zouden er ernstige aanwijzingen zijn dat Franchi of leden van het bestuur wel degelijk op de hoogte waren van de ‘solo slim’ van Kerremans. Ook zijn er indicaties dat Kerremans niet ontslagen zou zijn, maar even in de luwte verblijft tot het onderzoek is afgerond.

Ook Lommel volgt de zaak

Indien aangetoond kan worden dat bestuursleden op de hoogte waren, riskeert Seraing een strenge straf. Die gaat van degradatie tot zelfs schrapping.

Niet alleen Waasland-Beveren, ook SK Lommel volgt de zaak op de voet. De Limburgers kunnen niet meer sportief profiteren van een veroordeling, maar de Engelse eigenaars van de City Football Group verwachten om ethische redenen dat Seraing wordt gestraft voor de wedstrijdvervalsing.

De ironie van het verhaal wil dat de vermeende fraude zinloos was omdat Lommel begin februari zelf met een corona-uitbraak kampte en uiteindelijk forfait gaf voor de match op Seraing.