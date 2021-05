Myanmarese activistendichter sterft na aanhouding

In Myanmar is dichter Khet Thi overleden nadat hij werd aangehouden. Zijn lichaam werd volgens zijn familie zonder organen teruggegeven. Khet Thi was in zijn gedichten kritisch tegenover de militaire junta die op 1 februari de macht greep in Myanmar.

Persagentschap Reuters vroeg de junta om commentaar, maar de woordvoerder weigerde meer info te geven rond het overlijden van Khet Thi. Volgens zijn Facebookpagina was de man 45 jaar oud.

De echtgenote van de dichter Chaw Su verklaarde dat ze zaterdag beiden waren meegenomen door gewapende soldaten en agenten voor ondervraging. Het gezin woonde in de centrale stad Shwebo, in de regio Sagaing, een centrum van verzet tegen de staatsgreep waarbij ook de verkozen leider Aung San Suu Kyi werd afgezet.

‘Ik werd ondervraagd. Hij ook. Ze zeiden dat hij in het ondervragingscentrum was. Maar hij kwam niet terug, enkel zijn lichaam kwam terug’, vertelde Chaw Su in tranen aan plaatselijke media. De vrouw kreeg de ochtend daarop te horen dat ze naar een ziekenhuis moest gaan. ‘Ik dacht dat hij een gebroken arm had of zoiets. Maar toen ik er aankwam, was hij in het mortuarium en waren ze zijn inwendige organen aan het verwijderen’, zei ze.

Ze had in het ziekenhuis te horen gekregen dat hij een hartprobleem had, maar heeft overlijdensakte niet gelezen, omdat ze er zeker van is dat dat niet waar zou zijn. Reuters kon het ziekenhuis niet bereiken voor commentaar.

Niet eerste dichter die sterft

Activistengroep Association for Political Prisoners (AAPP) meent dat Khet Thi in het ziekenhuis stierf nadat hij was gemarteld in het ondervragingscentrum. De groep schat dat er sinds de coup al 780 burgers gedood werden. De groep kon de bron voor deze informatie wel niet onthullen.

Khet Thi is niet de eerste dichter die sterft in de handen van de junta. Sinds de staatsgreep is hij al de derde. Hij was een vriend van de 39-jarige K Za Win, een dichter die op 3 maart tijdens een protest in Monywa werd doodgeschoten. Op dezelfde dag werd ook de dichteres Myint Myint Zin doodgeschoten, eveneens terwijl ze aan het betogen was. In Myanmar zijn culturele figuren en beroemdheden prominente voorstanders van het verzet tegen de staatsgreep.

IJs, gebak en gedichten

Volgens Reuters was Khet Thi een ingenieur voordat hij in 2012 ontslag nam om zich te concentreren op zijn poëzie. Hij onderhield zichzelf met het maken en verkopen van ijs en gebak.

‘Ik wil geen held zijn, ik wil geen martelaar zijn, ik wil geen zwakkeling zijn, ik wil geen dwaas zijn’, schreef hij twee weken na de staatsgreep. ‘Ik wil onrecht niet steunen. Indien ik maar een minuut te leven heb, wil ik dat mijn geweten tijdens die minuut rein is.’ Ook van zijn hand: ‘Ze schieten in het hoofd, maar ze weten niet dat de revolutie in het hart is.’

Meer recent schreef hij dat hij niet iemand was die een pistool zou kunnen afvuren, maar suggereerde hij dat dat aan het veranderen was. ‘Mijn mensen worden neergeschoten en het enige wat ik kan doen is gedichten teruggooien’, schreef hij. ‘Wanneer je zeker weet dat je stem niet genoeg is, moet je zorgvuldig een pistool kiezen. Ik zal schieten.’