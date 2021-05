Internationale documentaire over atlete Marieke Vervoort in de maak

Er wordt gewerkt aan een documentaire over Marieke Vervoort, de rolstoelatlete die in oktober 2019 op 40-jarige leeftijd overleden is. Vervoort, alias Wielemie, leed aan een ongeneeslijke spierziekte.

The death and life of Marieke Vervoort wordt een internationale productie, geregisseerd door de Amerikaanse documaakster Pola Rapaport. Zij draaide eerder al documentaires over turnster Nadia Comaneci, over de auteur van de SM-roman Histoire d’O en over de musical Hair.

Producent van de film wordt Vlaming Mark Daems, die hoofdzakelijk documentaires draait. Door die Belgische link krijgt de Marieke Vervoort-film 30.000 euro productiesteun van het Vlaams Audiovisueel Fonds. Wanneer en waar de documentaire te zien zal zijn, is nog niet bekend.