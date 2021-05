Meer dan 1.400 bootvluchtelingen bereiken Lampedusa

Vijftien boten met daarop honderden vluchtelingen zijn zondag aangekomen aan het Italiaanse eiland Lampedusa.

In Italië is het aantal inkomende bootvluchtelingen opnieuw sterk aan het toenemen. Op het eiland Lampedusa, tussen Sicilië en Noord-Afrika, zijn zondag meer dan 1.400 mensen gearriveerd. De voorbije weken hadden private reddingswerkers al gesignaleerd dat er door het verbeterende weer steeds meer migranten in volgestouwde rubberbootjes en sloepjes de gevaarlijke oversteek over de Middellandse Zee aan het wagen zijn.

Sinds begin dit jaar zijn volgens cijfers van het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken meer dan 10.700 migranten aangekomen in Italië. Vorig jaar hadden de Italianen op dit moment zo’n 4.100 inkomende migranten geteld.

Rechtse partijen als de regeringspartij Lega van oud-minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini waarschuwen voor ‘duizenden illegale migranten’. Salvini vroeg zondag een crisisgesprek met premier Mario Draghi.