‘De mol’ is bekend: deze kandidaat saboteerde de boel en bleef ongezien lang onder de radar

Het negende seizoen van De mol is geëindigd op een even zinderende als onwaarschijnlijke ontknoping. Pas in de finale werd de naam van de mol een eerste keer ingevuld, zo lang wist die verborgen te blijven. Nooit eerder slaagde een mol daarin. Het leverde een historisch lage groepspot op.

Opgepast: wie de finale van De Mol nog niet gezien heeft, leest beter niet verder. De identiteit van de saboteur wordt hier vermeld.

Tijdens de allerlaatste moltest werd zijn naam voor het eerst ingevuld. Een unicum in de geschiedenis van De mol. Hij zorgde voor een historisch lage groepspot. Nog een unicum. In de Meistersaal in Berlijn kwam zondagavond de schurk tevoorschijn vanachter het gordijn, letterlijk zelfs.

Lennart Driesen (25), de sympathieke opvoeder uit de Kempen, bleek de boosdoener. Pas tijdens de laatste moltest werd zijn naam voor het eerst ingevuld door finalisten Annelotte en Sven. Annelotte ging uiteindelijk met de hoofdprijs aan de haal. 18.240 euro, dankzij Lennart de laagste groepspot in de geschiedenis van het programma.

In de laatste aflevering kreeg het trio nog de kans om wat geld bij te verdienen in twee opdrachten, maar veel extra centjes brachten die niet in het laatje. Aan het begin van de aflevering ondergingen ze elk afzonderlijk een kleine therapiesessie. Bedoeling was zo rustig mogelijk te blijven, een toestel mat hun hersenactiviteit. De overige twee kandidaten moesten verschillende stoorzenders (een rockende gitarist, de ingrediënten van een slagroomtaart die in Lennarts gezicht werden gekatapulteerd) zien in te perken. Het lukte maar deels. Van de te verdienen 3000 euro haalden ze maar 1240 binnen.

Goedlachse Kempenaar

‘De mol’ beleefde zondagavond zijn finale, zowel winnaar als mol zijn bekend.

Tijdens de tweede opdracht moesten ze zich een weg zien te banen door een verlaten sanatorium om teckel Isidoor te redden. Dat lukte, maar om het volledig af te maken, moest het hondje zonder hulp de rode knop indrukken. Ondanks het feit dat de kandidaten hem gedurende de hele reis voor dat moment hadden proberen te trainen, leek hij er geen zin in te hebben. Sven snelde dan maar te hulp, wat hen een bom geld kostte. 10.000 euro viel er te verdienen, 1900 werd binnen gehaald.

Lennart mag alvast terugblikken op een geslaagd mollenparcours, met als hoogtepunt de 10.000 euro die hij enkele weken terug uit de groepspot nam. Zelfs dan kwam hij nog niet op de radar van zijn medekandidaten terecht. ‘Dat ik zo ver zou gaan, was eigenlijk niet gepland’, zegt hij met en grijns. ‘Zo heb ik nog wel een paar keer mijn eigen willetje doorgedreven. Ik denk dat ik de programmamakers een aantal keer een lichte hartverzakking heb bezorgd. Maar ik wist dat ik me daarmee niet extra verdacht ging maken. Ik zei tegen Gilles De Coster: wacht maar af, straks gaan ze allemaal zeggen: oké, Lennart, we snappen het. En zo geschiedde. Ik heb me van in het begin opgesteld als de goedlachse Kempenaar, en dat werkte wonderwel. Ik werd bij iedereen als eerste van de verdachtenlijst geschrapt. Geloof me, ik stond er soms ook versteld van. Mensen vertrouwen me blijkbaar erg snel. (lacht)’