Lewis Hamilton verslaat Max Verstappen in GP Spanje na tactisch steekspel en wint al zijn derde race van het seizoen

Lewis Hamilton (Mercedes) heeft in Spanje zijn derde race van het jaar gewonnen. De Brit moest er hard voor werken op het circuit van Barcelona, maar dankzij een uitgekookte strategie slaagde hij er in de slotrondes in om Max Verstappen (Red Bull) nog te passeren. Verstappen werd tweede, Valtteri Bottas was derde in de andere Mercedes.

Wat voorafging…

De Grote Prijs van Spanje is traditioneel de opener van het Europese seizoen, maar voor het tweede opeenvolgende jaar was dat door de coronapandemie niet het geval. De omloop in Barcelona beloofde vooraf niet veel spektakel: teams en rijders kennen het circuit als hun broekzak doordat het frequent wordt gebruikt voor de wintertests. Dat leidde in het recente verleden wel vaker tot voorspelbare races.

Het seizoen 2021 kon op dat vlak misschien verandering te brengen, want in de eerste drie races van het jaar zorgden Lewis Hamilton (Mercedes) en Max Verstappen (Red Bull) voor zeer entertainende gevechten om de winst. Hamilton zegevierde in twee van de eerste drie Grote Prijzen en won op zaterdag de eerste veldslag door zijn 100ste pole position te veroveren. Verstappen en Hamiltons teamgenoot Bottas stonden vlak achter de wereldkampioen op de grid.

Hoe verliep de start?

In Barcelona is de start cruciaal. Wie als eerste uit de eerste reeks bochten komt, heeft meteen een goede kans om de race te winnen aangezien inhalen op het Spaanse circuit niet makkelijk is. Die boodschap had ook Verstappen goed begrepen. De Nederlander kwam iets beter weg dan Hamilton en ging vervolgens erg laat op de remmen in bocht één. Opdracht volbracht: Verstappen nam de leiding, Hamilton sloot als tweede aan.

Achter de twee kemphanen verliep de start proper. Bij Ferrari waren er lachende gezichten: Charles Leclerc verschalkte Valtteri Bottas met een schitterend manoeuvre buitenom in de derde bocht en schoof zo op naar plek drie. Die positie zou hij tot ontsteltenis van Bottas ook lange tijd vasthouden.

Hoe kwam de zege tot stand?

Verstappen zou Hamilton na de start constant in zijn spiegels zien. Het was afwachten wie als eerste nieuwe banden zou komen halen. Uiteindelijk knipperde men bij Red Bull eerst: in ronde 24 van 66 kwam Verstappen vers rubber halen. Hamilton bleef 4 rondjes langer doorrijden voor zijn pitstop. Verstappen bleef aan de leiding, maar kreeg zo wel een Hamilton op nieuwere banden achter zich aan.

Verstappen slaagde erin om de druk te weerstaan. Maar zo makkelijk gaf men niet op bij Mercedes: de wereldkampioenen verrasten door in ronde 42 Hamilton voor een tweede pitstop naar binnen te halen. De Brit had immers nog een verse set mediumbanden liggen, een luxe waarover Verstappen niet beschikte.

LAP 42/66



Hamilton comes into the pits! ??



He returns the the track 23 seconds behind Verstappen with 23 laps to go!#SpanishGP ???? #F1 pic.twitter.com/McNwWIYCdf — Formula 1 (@F1) May 9, 2021

Hamilton wist wat hem te doen stond: trappen. De Brit knabbelde beetje bij beetje aan de achterstand en passeerde ook teamgenoot Bottas. Bij Red Bull voelden ze de bui al hangen en in ronde 60 gebeurde het schijnbaar onvermijdelijke: Hamilton zat dicht genoeg en wurmde zich voorbij Verstappen in de eerste bocht.

Verstappen kwam nadien nog naar binnen voor verse zachte banden en griste nog het puntje voor de snelste ronde mee, maar de belangrijkste prijs was dus opnieuw voor Lewis Hamilton.

Wie onderscheidde zich?

Lewis Hamilton verdient alle krediet voor deze overwinning, maar daar mag hij ook de pitmuur van Mercedes voor bedanken. Met een uitgekookte strategie loodsten zij Hamilton naar een belangrijke zege en deelden ze een tik uit aan Verstappen en Red Bull.

Charles Leclerc leek even te mogen dromen van een podium met Ferrari toen hij bij de start de derde plek overnam en vervolgens ook een hele tijd in handen hield. Tegen de snelle Mercedes van Bottas konden Leclerc en Ferrari uiteindelijk niet op, maar de vierde plaats is desalniettemin een heel fraai en hoopgevend resultaat voor het steigerende paard.

Een makkelijke seizoensstart kende hij niet bij zijn nieuwe team McLaren, maar in Spanje deed Daniel Ricciardo het uitstekend. De goedlachse Australiër reed geruime tijd op plek vijf rond. Hij slaagde er uiteindelijk niet in om de veel snellere Red Bull van Sergio Pérez af te houden, maar met plek zes - twee plaatsen beter dan teammaat Lando Norris - mag Ricciardo zeker tevreden zijn.

Wie had zijn dagje niet?

Voor Yuki Tsunoda, de jongste piloot op de grid, was het een weekend om snel te vergeten. De Japanner van AlphaTauri kende op zaterdag een zeer slechte kwalificatie, op zondag gaf zijn auto al na enkele ronden de geest.

Ook Antonio Giovinazzi zalontevreden terugkijken op zijn race. De Italiaan kwam als een van de weinigen naar binnen voor een set verse banden tijdens de safety car-fase die Tsunoda veroorzaakte. Giovinazzi’s race werd daardoor echter om zeep geholpen. Een van zijn nieuwe banden bleek niet goed opgepompt te zijn, waardoor zijn pitstop extreem lang duurde.

Tot slot kende Fernando Alonso geen al te gelukkige thuisrace. De Spanjaard won deze Grote Prijs in 2006 en 2013, maar moest nu het hele weekend de duimen leggen voor zijn jonge stalgenoot Esteban Ocon. Alonso kende in de tweede helft van de race ook nog problemen en zakte daardoor terug naar de zeventiende plaats.

Hoe hoog was de spektakelwaarde?

Zoals eerder gezegd is de Grote Prijs van Spanje bijna jaarlijks één van de minder interessante Grote Prijzen op de kalender. De editie van 2021 volgde die trend niet helemaal, want kijkers bleven aan hun scherm gekluisterd zitten door het interessante steekspel tussen Hamilton en Verstappen. De waarheid gebiedt ons echter te zeggen dat er behalve het duel om de zege en wat manoeuvres in het middenveld niet heel veel te beleven viel in Barcelona.

Wat onthouden we van deze race?

Dat Lewis Hamilton opnieuw een tikje heeft uitgedeeld aan Max Verstappen, maar de titelstrijd toch enorm spannend blijft. Hamilton heeft nu drie van de eerste vier races gewonnen, maar zijn leiding in het WK bedraagt ‘slechts’ 14 punten. Aan Verstappen om bij de volgende race in Monaco over twee weken terug te slaan.