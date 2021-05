Israël stelt rechtbankzitting over onteigening Palestijnen uit wegens hoogoplopende rellen

Nadat het zaterdagavond in Jeruzalem opnieuw tot hevige conflicten kwam tussen Palestijnse betogers en de Israëlische ordediensten, heeft het Israëlische ministerie van Justitie besloten om de geplande hoorzitting van maandag over de onteigeningskwestie in de wijk Sheikh Jarrah uit te stellen.

‘Gezien de huidige context en op vraag van de procureur-generaal, is de hoorzitting van morgen geannuleerd’, zegt het Israëlische ministerie van Justitie zondag in een persbericht. Een nieuwe datum zal binnen dertig dagen worden beslist. De mededeling volgt op alweer een heftige avond en nacht rond de Tempelberg, waarbij vrijdagavond meer dan 200 en zaterdagavond opnieuw 90 gewonden vielen. Er werd met stenen gegooid en er werden zaken in brand gestoken in de buurt van een moskee. De politie reageerde met rubberen kogels.

Maandag is het Jeruzalemdag, de dag waarop de Israëli’s vieren dat ze in 1967 Oost-Jeruzalem veroverden. Gezien de hoogoplopende spanningen lijkt het niet verstandig om uitgerekend op Jeruzalemdag de veelbesproken hoorzitting te laten doorgaan.

Het is al enkele dagen héél onrustig in de stad, rond de Damascuspoort en in anders wijken. Vooral Palestijnen raakten gewond bij gewelddadige confrontaties met de Israëlische politie. De onrust heeft onder meer te maken met de mogelijke gedwongen onteigening van een handvol Palestijnse gezinnen ten voordele van joodse kolonisten in de Oost-Jeruzalemse wijk Sheikh Jarrah. In totaal zou het om een dertigtal personen gaan.

Dreiging van Hamas

Begin dit jaar oordeelde de rechtbank nog in het voordeel van de joodse families, die erop wezen dat de grond in de wijk was aangekocht door hun familie voor 1948, dus voor de oprichting van Israël. De Israëlische wet stelt immers dat joden die kunnen bewijzen dat hun familie in Oost-Jeruzalem woonde vóór die datum, hun eigendomsrecht kunnen opeisen.

Maar deze uitspraak leidde tot protest bij de Palestijnen, die volgens de wet geen aanspraak kunnen maken op gronden uit die periode. De Palestijnen voelen zich geviseerd, ‘en dat tijdens onze vastenmaand, de Ramadan.’ De islamistische organisatie Hamas dreigde zelfs met aanslagen tegen Israël indien de Palestijnen hun huis zouden moeten verlaten. ‘We eren de mensen van Al-Aqsa, die het lef hebben om de arrogantie van de zionisten het hoofd te bieden, en we roepen al onze Palestijnse broeders op om hen te steunen in alle betekenissen van het woord’, postte Hamas-kopstuk Moussa Abu Marzouk op Twitter.

Politiecommissaris Yaakov Shabtai stelde dat hij geweld, overtredingen en aanvallen op de politie niet zou tolereren en riep iedereen op tot rust en sereniteit. Ook de Israëlische premier Benjamin Netanyahu stelde dat de openbare orde gehandhaafd moest en zou worden.

De Verenigde Staten, de Verenigde Naties, de EU en Rusland hebben al hun bezorgdheid uitgedrukt over de verhitte gemoederen in de regio.