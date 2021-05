Victor Koretzky wint wereldbeker mountainbike in Albstadt, Pidcock sneller dan Van der Poel

Victor Koretzky heeft de wereldbeker mountainbike in het Zwiterse Albstadt gewonnen. De Fransman haalde het na een langgerekte sprint voor Europees kampioen Nino Schurter. Mathieu van der Poel nam een kanonstart en reed na minder dan een ronde alleen op kop, maar finishte finaal als zevende nadat hij bergop een paar keer moest passen. Een indrukwekkende Thomas Pidcock, die andere veldrijder, eindigde knap als vijfde nadat hij pas vanop de negende rij gestart was.

Koretzky was een van de vier renners die de tweede wedstrijdhelft domineerden, samen met Europees kampioen Nino Schurter, Mathias Flückiger en Ondrej Cink. Schurter was gebrand op de zege, want dat zou zijn 33e zijn in de Wereldbeker en goed voor een record. Maar de 26-jarige Koretzky bleek in de slotronde de vinnigste en veroverde in de sprint zijn eerste wereldbekerzege ooit, voor Schurter, Flückiger en Cink.

Tom Pidcock reed achter de vier naar de vijfde plek, ondanks een lekke band in de slotfase en een bijzonder verre startplek, vanop de tiende rij. Daarmee doet de Brit een erg goeie zaak met het oog op zijn startpositie in de wereldbekermanche van volgende week in het Tsjechische Nove Mesto. Het was voor Pidcock, regerend beloftewereldkampioen in de MTB, de eerste wereldbekerwedstrijd ooit op eliteniveau.

Mathieu van der Poel mocht na winst in de shorttrackwedstrijd van vrijdagavond vanop de eerste rij starten, en ging in de openingsronde ook dominant naar de leiding samen met de Braziliaan Henrique Avancini. Maar de Nederlander blies op de klimomloop, in plots warme omstandigheden, zijn motor op en finishte uiteindelijk pas als zevende op 1:13 van Koretzky. Nationaal kampioen Jens Schuermans was de beste Belg op de 34e plaats.

Van der Poel: ‘Conditioneel nog niet op topniveau’

‘Het ging vrij goed’, zei Mathieu van der Poel na zijn zevende plaats in Albstadt. ‘Ik had wel wat last van mijn rug, waardoor ik op de oplopende stukken snel moest gaan zitten en waardoor ik enkel mijn tempo kon handhaven. Ik ben wel snel gestart, maar moest na één ronde een beetje vertragen. Die rugpijn is een euvel dat ik in het verleden wel vaker had tijdens mijn eerste mountainbike-wedstrijd. Maar ik ga het zeker niet als een excuus gebruiken.’

‘Ik had liever in het eerste groepje gezeten, maar de zevende plaats is zeker niet slecht om te beginnen. Dat ik niet kon meedoen voor de zege, komt omdat ik conditioneel nog niet op mijn topniveau zit. Om in het mountainbike te kunnen winnen, moet ik echt 110 procent in orde zijn. Mijn zege in de short track op vrijdag is geen referentie voor een wedstrijd van één uur en twintig minuten. Het was zeker niet slecht en ik hoop volgende week in Nove Mesto al iets beter te doen dan vandaag. Dat ik vandaag anderhalf uur diep ben geweest, zal mijn conditie ten goede komen.’