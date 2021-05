Jambon over ‘Plan van de Vrijheid’: ‘Vanaf 1 augustus geen verplicht telewerk meer’

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) heeft zijn Vlaamse ‘Plan van de Vrijheid’ besproken met federaal premier Alexander De Croo (Open VLD) en in het VTM Nieuws nader toegelicht. Doel is om op 1 oktober weer volledig normaal te kunnen leven.

Premier Alexander De Croo en de vicepremiers hebben vanmorgen hun ‘waardering’ uitgesproken voor het eigen Vlaamse stappenplan om uit de coronacrisis te geraken. Gisteren bracht De Standaard al uit dat de Vlaamse regering zo’n ‘Plan van de Vrijheid’ zou presenteren, vandaag meldde minister-president Jan Jambon in De Zevende Dag dat het goed onthaald werd. ‘Een aantal delen ervan zullen dinsdag al op het Overlegcomité besproken worden, maar we gaan de kar ook niet overladen. Andere delen zijn voor later.’

In Het Nieuws op VTM lichtte hij het plan vervolgens gedetailleerder toe. In de maanden mei en juni wordt nog een ‘voorzichtige aanpak’ gehanteerd, maar kleinere (culturele) evenementen van een paar honderd mensen moeten wel al kunnen zodra alle 65-plussers en mensen met een onderliggende aandoening gevaccineerd zijn.

Sportwedstrijden met publiek

Vanaf 1 juli moeten outdoorevenementen zoals sportwedstrijden kunnen doorgaan met 5.000 toeschouwers, vanaf augustus met een publiek van 10.000 mensen. Indoor gaat het om 3.500 toeschouwers in juli en 5.000 vanaf augustus. Ook actief sporten moet in juli en augustus weer binnen kunnen in grotere groep, met name 100 mensen. Op voorwaarde dat er voldoende luchtcirculatie is, er moet dus goed en juist geventileerd worden.

De horeca kan wat Jambon betreft weer volledig openen zodra er minder dan 500 mensen op de afdeling intensieve zorg liggen. Het sluitingsuur zou geleidelijk uitgebreid worden om vanaf augustus weg te vallen. Het aantal mensen aan een tafel zou de uitbreiding van de sociale contacten volgen.

Winkelen en werken zonder beperking

Voor het winkelen zou de beperking van 2 mensen gedurende maximaal 30 minuten wegvallen op 1 juli. Op 1 augustus wil de Vlaamse regering ook af van de beperking van het aantal mensen in de winkel. En voor bedrijven zouden vanaf juli groeps- en teammeetings toegelaten worden. Vanaf augustus zou het werk opnieuw normaal georganiseerd worden, al vermoedt de minister-president dat telewerk intussen behoorlijk ingeburgerd is en in veel bedrijven (deels) zal gehandhaafd worden.

Het ‘Plan van de Vrijheid’ voorziet ook in het toelaten van megafestivals - met meer dan 10.000 bezoekers - vanaf het moment dat 80 procent van de volwassen bevolking ingeënt is tegen het coronavirus. Kleinere festivals kunnen al vroeger. In De Zevende Dag zei Jambon dat de Europese green pass voor een fast lane kan zorgen aan de ingang van festivals, wie (nog) niet over dat coronapaspoort beschikt zal dan bijkomend getest moeten worden.

Jambon blijft erbij dat de versoepelingsstrategie in Vlaanderen anders kan zijn dan in Brussel of Wallonië, omdat in Vlaanderen de vaccinatiegraad een pak hoger ligt, maar federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil niet weten van verschillende snelheden.