Hooverphonic heeft voor de allereerste keer op het Eurovisiesongfestival gerepeteerd.

Hun halve finale vindt pas over tien dagen plaats, maar de band heeft zondag voor het eerst op het grote podium gerepeteerd. De band wordt op het podium vergezeld door achtergrondzangeres Monique Harcum en drummer Arnout Hellofs.

Geike Arnaert (41), de zangeres van Hooverphonic, zal kortgerokt en met knielaarzen optreden op het Eurovisiesongfestival, zo blijkt uit de repetitie. Haar jurk is bezet met Swarovski-kristallen. De outfit werd bedacht door stylist Tom Eerebout, in samenwerking met Maximilian Rittler. Alex Callier en Raymond Geerts gaan gekleed in een zwart kostuum van het Belgische label Café Costume. Raymonds hoed is ontworpen door Elvis Pompillo.

Hooverphonic en de rest van de Belgische delegatie namen zaterdagmiddag de bus naar Rotterdam. Daar zal de band ons land vertegenwoordigen op het 65ste Eurovisiesongfestival. De European Broadcasting Union (EBU) heeft een korte clip gedeeld van de eerste repetitie: