Scherpe kritiek op massa feestvierders Elsene

Het spontane ‘volksfeest’ op het Heilig-Kruisplein in de Brusselse gemeente Elsene stuit op onbegrip en boosheid. ‘Ik maak me zeer veel zorgen’, aldus virologe Erika Vlieghe. De burgemeester waarschuwt voortaan strenger te zullen optreden.

‘We versoepelen op een moment dat we het ons epidemiologisch eigenlijk nog niet kunnen permitteren’, stelde virologe Erika Vlieghe, voorzitter van de Gems, vanmorgen in De Zevende Dag op Eén. Het is volgens haar ‘te vroeg’, en ook al gelooft ze dat horeca-uitbaters en anderen zeer veel goeie wil aan de dag leggen, er worden volgens Vlieghe te veel kantjes afgelopen. Het uit de hand gelopen feest op het Heilig-Kruisplein in Elsene zaterdagavond, is hét bewijs. De politie moest het waterkanon inzetten om de massa feestvierders naar huis te krijgen. ‘Ik maak me zeer veel zorgen’, aldus Vlieghe. ‘Dit is gewoon gevaarlijk.’

Als het zo doorgaat, dan zit een nieuwe golf eraan te komen, waarschuwde ze nog. Net omdat de versoepelingen eigenlijk te vroeg komen, is het zaak om héél voorzichtig te zijn. Anders is de vierde golf an accident waiting to happen. ‘Je kunt het virus niet aan- en uitzetten, je gaat jezelf als overheid daarin tegenkomen.’

Eerder zei ook al haar Leuvense collega Marc Van Ranst dat de feestvierders het ‘verkloten’ voor alle anderen die wél hun gezond verstand gebruiken.

Ook federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) kon geen begrip opbrengen voor de massa op het Heilig-Kruisplein. ‘Dat had niet mogen gebeuren. De heropening van de terrassen is op de meeste plaatsen heel goed georganiseerd, maar als je veel mensen samenbrengt, dan wordt het rond die cafés al snel problematisch. Ik denk dat de politie, voor zover ik kan inschatten, daar correct heeft opgetreden.’

Drie arrestaties, twee gewonden

Er werden uiteindelijk drie arrestaties verricht, twee mensen raakten gewond. De burgemeester van Elsene, Christos Doulkeridis (Ecolo) zei dat feesten in de stad niet meer getolereerd zullen worden.

‘Het was de eerste avond na het einde van de avondklok en we hadden wel verwacht dat er een oproep zou komen voor een bijeenkomst. Het is ook een wijk waar ingrepen niet voor de hand liggen, omdat ze zeer dichtbevolkt is. Ik begon met mensen te praten aan het begin van de avond. Om half 1 heb ik via luidsprekers de mensen verzocht het gebied te verlaten uit respect voor de buren. Op een gegeven moment bleek de enige optie om de politie het plein te laten ontruimen.’

Omdat er niet te praten viel/valt, draait Doulkeridis de duimschroeven aan. ‘Van nu af aan zullen we strengere maatregelen moeten nemen. Ik hoop dat de mensen zullen begrijpen dat elke dag feestvieren niet kan.’ Hij is naar eigen zeggen ‘heel ontgoocheld’ in het gebrek aan verantwoordelijkheidszin en solidariteit van de feestvierders. ‘Ze vragen ons hen niet als kinderen te behandelen, maar nemen geen enkele verantwoordelijkheid. Dit toont net aan dat een avondklok, regels en sancties nodig zijn. Het is een echte schande.’