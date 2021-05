Jos Hermans, eerste Belg die coronavaccin kreeg, is overleden

Jos Hermans, de eerste Belg die een vaccin tegen het coronavirus kreeg toegediend in ons land, is overleden. Dat bevestigt de gemeente Puurs. ‘Zijn overlijden heeft niets met de coronapandemie te maken’, zegt burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V). Hij werd 97 jaar.

Jos Hermans werd op maandag 28 december als allereerste Belg gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat gebeurde met het Pfizer-vaccin. Op 18 januari kreeg hij de twee inspuiting, en hij was daarna volledig beschermd.

Niet door corona

Jos Hermans sukkelde al een tijd met zijn gezondheid. Hij zou recent ook een drietal weken in het ziekenhuis gelegen hebben, maar kon daarna terugkeren naar het woonzorgcentrum Sint-Pieter, vlak bij de fabriek van Pfizer in Puurs. Daar is hij in de nacht van zaterdag op zondag ingeslapen.

‘Zijn overlijden heeft niets te maken met het coronavirus’, zegt burgemeester Van den Heuvel. ‘Er is geen uitbraak van het virus in het woonzorgcentrum.’

De vaccinatie van Jos Hermans kreeg in december veel media-aandacht.