Het gebruik van een zogenaamd ‘coronapaspoort’ wordt een must voor de zomer. ‘Vergéét anders grote evenementen’, aldus minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Ook moraalfilosoof Patrick Loobuyck (UGent), die samen met andere experts een advies formuleert over zo’n paspoort, pleit ervoor. Maar gelijkekansencentrum Unia blijft bezorgd.

Het coronapaspoort is een voorwaarde voor een ‘toffe zomer’ met, in de tweede helft van augustus, festivals. Voor federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) is het een no-brainer ...