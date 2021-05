Uitbraak met Indiase variant in Borsbeeks woonzorgcentrum

In woonzorgcentrum Compostela in Borsbeek is een corona-uitbraak van de Indiase variant vastgesteld. Het hele woonzorgcentrum is uit voorzorg in quarantaine geplaatst.

Volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid gaat het voorlopig om een kleine uitbraak met een vijftal besmettingen. Bij drie daarvan is de Indiase variant bevestigd. Eén bewoner – die helemaal gevaccineerd was – is overleden.

Zorg en Gezondheid wijst erop dat de persoon die overleden is heel oud was, en dat het te vroeg is om aan te nemen dat het overlijden rechtstreeks aan covid-19 te wijten is.

‘De uitbraak is begonnen op één afdeling, die snel in quarantaine is geplaatst. Voor de zekerheid is daarna het hele woonzorgcentrum in quarantaine geplaatst. Om zeker te zijn dat er geen uitbraak naar buitenaf is, wordt ook het bezoek geweerd’, vertelt Dis Van Berckelaer (Iedereen Borsbeek), burgemeester van Borsbeek.

Het is niet de eerste keer dat er een corona-uitbraak is in een woonzorgcentrum dat volledig gevaccineerd is. ‘Toch is dit natuurlijk een bijzonder geval. Door de vaccinaties valt het gelukkig al bij al wel mee met de ziekteverschijnselen bij de betrokken personen’, aldus Van Berckelaer. ‘Dit toont nog maar eens aan dat we met zijn allen voorzichtig moeten blijven. De pandemie is zeker nog niet voorbij.’

Iedereen in de vleugel in kwestie werd getest, maandag volgt een tweede testronde in het volledige woonzorgcentrum.

Volgens Zorg en Gezondheid is het nog te vroeg om te zeggen dat de Indiase variant vaccin-resistent is. Daarvoor ontbreekt het nog aan wetenschappelijk onderzoek. ‘Maar we volgen het uiteraard op de voet op’, zegt woordvoerder Joris Moonens van Zorg en Gezondheid.

Compostela in Borsbeek werd tijdens de eerste coronagolf zwaar getroffen. Op een bepaald moment testten 72 van de 88 bewoners positief.