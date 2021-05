Premier De Croo: ‘Grotere festivals moeten mogelijk zijn in de tweede helft van de zomer’

In de tweede helft van de zomer moet het volgens premier Alexander De Croo (Open VLD) mogelijk zijn om in ons land opnieuw enkele grotere festivals te organiseren. De premier had daarover het voorbije weekend contact met onder meer de organisatoren van Tomorrowland.

Het Overlegcomité zal dinsdag de precieze details bespreken en de voorwaarden voor de organisatie van festivals vastleggen. Daarbij wordt er aan gedacht om festivalgangers toegang te geven op basis van het Europese coronacertificaat. Premier De Croo besprak de uitwerking van dat Europees vaccinatiepaspoort dit weekend nog met zijn Europese collega’s tijdens de Europese Raad.

Wie nog niet volledig beschermd is door vaccinatie zou zich elke dag moeten laten sneltesten, en de toegang zou beperkt worden tot Europese bezoekers (inwoners van de Europese Economische Ruimte en het Verenigd Koninkrijk). Toegang zou ook enkel mogelijk zijn met vooraf gekochte tickets om contact tracing mogelijk te maken.

Premier De Croo is ervan overtuigd dat het mogelijk moet zijn dit goed en veilig te organiseren. ‘Tegen augustus hebben alle volwassenen in ons land de kans gehad om zich te laten vaccineren’, klinkt het. ‘Bovendien hebben we in ons land ontzettend veel expertise in de evenementen- en festivalsector. Het gaat om professionals die tot de wereldtop behoren.’

Minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) denkt dat er in de zomer ‘veel moet mogelijk zijn’, waaronder grote evenementen. ‘Goed georganiseerd, met testing vooraf, met een coronapaspoort’, zei hij in De zevende dag. ‘Dat ga je moeten gebruiken.’

Hij pleit ook voor testing op het festivalterrein zelf. ‘Ook binnen Europa zal je heel voorzichtig moeten zijn wie je daar toelaat. Want er zijn landen die hun situatie misschien niet op orde zullen hebben op dat moment.’

Ook de situatie in de ziekenhuizen moet onder controle zijn, verklaarde Vandenbroucke. ‘Als we dat willen, gaan we nu - de komende weken - nog zeer voorzichtig moeten zijn. Anders verknallen we de zomer.’