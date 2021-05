Vlaamse Mentissa Aziza plaatst zich voor finale van ‘The Voice’ in Frankrijk

De 22-jarige Mentissa Aziza uit Denderleeuw verzekerde zich zaterdagavond van een finaleplaats in de Franse versie van The voice. In 2014 won ze bij ons al The voice kids.

De Franse televisiezender TF1 zond zaterdag de halve finale van het hitprogramma uit, waarin acht kandidaten zich aan het oordeel van de jury én het brede publiek onderwerpen. Mentissa bracht daarin haar versie van het lied ‘Pour ne pas vivre seul’ van Dalida, en plaatste zich als een van de vier uitverkorenen voor de finale. Die wordt volgende week uitgezonden.

Aziza won in 2014 de eerste editie van ‘The voice kids’ in Vlaanderen, en in 2019 schopte ze het in ‘The Voice of Holland’ tot de knock-outs. Voor de Franse editie werd ze zelf aangezocht door de organisatoren, en haar deelname blijft allesbehalve onopgemerkt. De Fransen tippen haar zelfs als topfavoriet. Ze zou de eerste Belgische kunnen worden die de Franse wedstrijd wint.