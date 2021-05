Hoogzwangere vrouw en haar drie kinderen omgekomen bij zware brand in Quievrain

Vijf mensen, een moeder die zeven maanden zwanger was en haar drie dochters, zijn zaterdagavond omgekomen bij een brand in hun huis in de Rue de Wallonie in Quievrain, een gemeente aan de Franse grens niet ver van Bergen.

De 33-jarige vader, die uit het raam sprong om aan de vlammen te ontsnappen, werd in ernstige toestand opgenomen in het Erasmusziekenhuis in Brussel, zegt de burgemeester van Quievrain, Véronique Damée. Volgens La Dernière Heure is hij hersendood.

‘De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Het parket zal ter plaatse komen’, aldus de burgemeester. ‘De brandweer is nog steeds aanwezig, maar de brand is onder controle. Volgens buurtbewoners verspreidde het vuur zich zeer snel.’

De overleden vrouw heeft ook andere kinderen, maar die waren niet aanwezig op het moment van het drama.