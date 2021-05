De familie van voormalig Amerikaans president Barack Obama is in rouw. Bo, de hond van de familie, is overleden op 12-jarige leeftijd.

‘Het was een moeilijke dag voor onze familie. We hebben afscheid genomen van onze beste vriend, onze hond Bo, na een strijd met kanker’, schreef voormalig first lady Michelle Obama zaterdag op Instagram. ‘Tijdens de presidentscampagne in 2008 beloofden we aan onze dochters dat we een puppy zouden nemen na de verkiezingen. We wisten niet hoeveel hij voor ons zou betekenen. Voor meer dan een decennium was Bo een troostende aanwezigheid in onze levens. Hij was er toen de meisjes thuiskwamen van school. Hij was er toen Barack en ik een pauze nodig hadden. Hij was er toen we met Air Force One vlogen, en toen de paus op bezoek kwam. En toen onze levens vertraagden, was hij er ook: hij hielp ons toen de meisjes naar universiteit trokken, en wij ons moesten aanpassen aan het lege nest.’

Today our family lost a true friend and loyal companion. For more than a decade, Bo was a constant, gentle presence in our lives—happy to see us on our good days, our bad days, and everyday in between. pic.twitter.com/qKMNojiu9V — Barack Obama (@BarackObama) May 8, 2021

Ook oud-president Obama nam op Instagram afscheid van zijn trouwe viervoeter. ‘Hij aanvaarde alle drukte die bij het Witte Huis hoorde. Hij blafte, maar hij beet niet. Hij sprong graag in het zwembad, kon goed om met kinderen, at graag de overschotten aan tafel, en had fantastisch haar. Hij was exact wat we nodig hadden, en meer dan we ooit konden verwachten. We zullen hem erg missen.’