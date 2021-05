Minstens vijftig doden na explosie nabij school in Kaboel

Bij een explosie nabij een school in het westen van de hoofdstad Kaboel zijn minstens 50 mensen om het leven gekomen. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken van Afghanistan zondag meegedeeld.

De explosie van de autobom vond plaats nabij een middelbare school in de wijk Dasht-e-Barchi in het westen van de hoofdstad. De dodelijke aanslag was gericht op meisjes die hun school verlieten. Minstens 58 mensen kwamen om en meer dan 100 anderen raakten gewond.

Toen de leerlingen in paniek naar buiten vluchtten, gingen twee andere bommen af. Op dat moment waren vele inwoners boodschappen aan het doen met het oog op het Suikerfeest, de islamitische feestdag waarop het einde van de ramadan wordt gevierd.

‘De verschrikkelijke aanval in Dasht-e-Barchi is een verachtelijke terreurdaad. Door voornamelijk leerlingen van een meisjesschool te viseren, is dit een aanval op de toekomst van Afghanistan’, tweette de delegatie van de Europese Unie in Afghanistan.

Dasht-e-Barchi is een wijk die voornamelijk wordt bewoond door de Hazara, een sjiitische minderheidsgroep in Afghanistan. Ze worden wel vaker geviseerd door soennitische islamistische militanten.

Tot dusver heeft niemand de verantwoordelijkheid voor de explosie opgeëist. Volgens adjunct-woordvoerder Hamid Roshan van Binnenlandse Zaken is een onderzoek naar een ‘terroristische aanval’ geopend. De taliban ontkennen elke betrokkenheid en wijst naar terreurgroep IS.

Het geweld in Afghanistan neemt opnieuw toe nu de Amerikaanse troepen zich uit het land aan het terugtrekken zijn. De Verenigde Staten en de EU beschuldigen de taliban ervan dat ze dit moment aangrijpen om het geweld opnieuw aan te wakkeren en het vredesproces te blokkeren. Ze lanceerden vrijdag een oproep om de onderhandelingen onmiddellijk te hervatten.