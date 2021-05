Zonnige zondag met kans op lokale bui

Zondag blijft warm en zonnig met maxima van 21 tot 27 graden bij een strakke zuidelijke wind. Zondagochtend is er kans op enkele lokale buien in het noordwesten en het centrum, daarna zonnig en droog.

Zondagnamiddag wordt het overwegend droog en vrij zonnig met vooral in het westen wolkenvelden. In de vooravond wordt het opnieuw onweerachtig over het westen van het land. Het wordt warm met maxima van 21 graden in de Hoge Venen en 26 of lokaal 27 graden in het centrum van het land. Er waait een strakke en matige tot vrij krachtige zuidenwind met rukwinden tot 50 à 60 km/ u.

Zondagavond en -nacht wordt het in het westen en centrum van het land wisselvallig met fikse buien die aanvankelijk gepaard gaan met onweer. Tijdens onweer zijn felle windstoten mogelijk en is er ook kans op hagel. De minima liggen tussen 12 en 16 graden.

Volgende week start wisselvallig met af en toe buien, een krachtige zuidenwind en temperaturen van 13 graden in de Hoge Venen en 19 graden in de Kempen.

Dinsdag start nog zonnig op vele plaatsen, maar geleidelijk neemt de bewolking toe en gaan er buien vallen. De maxima liggen tussen 16 en 18 graden in Laag- en Midden- België en tussen 13 en 15 graden in Hoog- België.

Ook woensdag blijft de atmosfeer onstabiel en ontwikkelen er zich in de loop van de dag stapelwolken, die op meerdere plaatsen buien zullen produceren die wellicht wel minder intens zullen zijn. De maxima liggen iets lager, tussen 12 graden op de hoogten en 15 tot 17 graden elders.

Donderdag verloopt wellicht eerst droog met zonnige periodes. In de loop van de namiddag neemt de kans op een aantal buien toe. Het kwik komt in de namiddag wellicht iets hoger, rond 17 of 18 graden in het centrum.

Vrijdag blijft de atmosfeer onstabiel met buien, die vooral in de namiddag of avond te vallen. Het kwik verandert weinig en ligt rond 17 graden in het centrum.

Ook zaterdag is de kans op neerslag, meestal in de vorm van buien, vrij groot. Het kwik blijft iets onder de norm, rond 16 graden in het centrum.