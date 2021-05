Chinese raket neergestort boven Indische Oceaan

De Chinese raket die ongecontroleerd naar de aarde terugkeerde, is volgens China grotendeels boven de Indische Oceaan gedesintegreerd.

‘Volgens onze opvolging en analyse is de eerste trap van de draagraket Lange Mars 5B om 10.24 uur (4.24 uur in België) teruggekeerd in de atmosfeer’, zegt de Chinese ruimtevaartorganisatie CMSEO in een persbericht.

De ruimtevaartorganisatie vermeldt ook de coördinaten van een punt in de Indische Oceaan, in de buurt van de Malediven, en voegt eraan toe dat het grootste deel gedesintegreerd is en vernietigd bij terugkeer in de atmosfeer.

De Chinese raket is zo ongecontroleerd teruggekeerd naar de aarde. Niemand wist waar de brokstukken zouden terechtkomen. China had de 20 ton zware raket gebruikt om een module voor een eigen ruimtestation in een baan rond de aarde te krijgen.

Het is niet de eerste keer dat een Chinese raket heibel veroorzaakt. Vorig jaar in mei keerde eenzelfde raket ongecontroleerd terug. Toen werd een brok van 12 meter lang ­teruggevonden in Ivoorkust. Het Amerikaanse Nasa haalde toen hard uit. ‘Dit had extreem gevaarlijk kunnen zijn’, zei de toenmalige topman.