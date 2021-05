Politie verjaagt honderden feestvierders met waterkanon van Flageyplein in Brussel

De politie heeft zaterdagnacht rond 1.30 uur een plein in de Brusselse deelgemeente Elsene moeten ontruimen, waar op dat moment nog een 500-tal feestvierders aanwezig waren. Het waterkanon werd ingezet, de overwegend jonge massa reageerde door met projectielen naar de politie te gooien. Dat zegt Olivier Slosse, de woordvoerder van politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene.

Op het Heilig-Kruisplein, dat grenst aan het grotere Flageyplein, hadden zich zaterdagavond een paar duizend jongeren verzameld. Niet alleen de heropening van de terrassen lokte volk naar het plein, er was ook opgeroepen op sociale media om er het einde van de avondklok te vieren. Bij het ingaan van het samenscholingsverbod om middernacht, toen de horecaterrassen al meer dan twee uur gesloten waren, stond er nog steeds een menigte. Van een veilige afstand bewaren of een mondmasker dragen was nauwelijks sprake. Er werd ook vuurwerk afgestoken.

Niet alleen op het Flageyplein bevond zich trouwens enorm veel volk, ook in de straten errond zaten de terrassen vol mensen. En ook daar werden de regels massaal met voeten getreden: mensen zaten met meer dan vier aan een tafel, en de mondmaskers waren zeldzaam.

Foto: REUTERS

Burgemeester: ‘Dit was te verwachten’

De politie was aanwezig, net als burgemeester Christos Doulkeridis. ‘Dit was te verwachten op de eerste dag dat de horeca opnieuw zou heropenen’, klonk het ’s avonds nog. ‘We gaan bekijken hoe we via dialoog kunnen bemiddelen. Sommigen staan duidelijk open voor rede, anderen helemaal niet. Maar hier gaan chargeren met de politie heeft geen zin. We hebben gezien hoe dat kan uitdraaien (verwijst naar La Boum, red). We gaan met een aantal agenten beginnen op te ruimen en hopen dat de massa zo ook deels gaat vertrekken.’ De agenten spraken ondertussen wat aanwezigen aan, en vroegen hen het plein te verlaten.

Viroloog Marc Van Ranst trok op Twitter dan weer van leer tegen de aanwezigen. ‘Ga allemaal naar huis, of willen jullie tonen waarom een avondklok nodig was’, schrijft hij. Bij een filmpje dat ter plaatse gemaakt werd, schrijft hij: ‘Ga naar huis, en verkloot het niet voor de rest van onze bevolking.’

Waterkanon

Het duurde tot 1.30 uur alvorens de politie uiteindelijk ingreep. Die dreef de op dat moment ongeveer vijfhonderd jongeren die nog aanwezig waren weg in verschillende richtingen. Daarbij werd ook het waterkanon ingezet. Er zou als reactie met projectielen naar de politie zijn gegooid. Zondagochtend maakt de politie van de zone Brussel Hoofdstad-Elsene een meer gedetailleerde balans op.