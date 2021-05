Coranacijfers in dalende lijn

Het aantal patiënten op intensieve zorg blijft dalen, met 14 procent, maar het gaat wel nog steeds om 706 patiënten. Dat blijkt zondagochtend uit het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

De dalende trend in de coronacijfers blijft zich in het algemeen doorzetten, ook al liggen de cijfers voorlopig nog hoog. Zo daalde ook het aantal besmettingen in de periode van 29 april tot 5 mei met 5 procent ten opzichte van de week ervoor, tot gemiddeld 2.980. Het aantal tests steeg in dezelfde periode met 8 procent tot 49.300.

Het maakt dat positiviteitsratio, het aandeel positieve gevallen dus, nog maar 6,7 procent bedraagt. De ratio is een graadmeter voor de circulatie van het virus.

De pandemie is duidelijk in kracht aan het afnemen, met een r-waarde die 0,87 bedraagt. Bij iedere r-waarde lager dan 1 krimpt de pandemie. Het is van begin december geleden dat er lagere waarden opgetekend werden.

Op die manier dalen ook de ziekenhuisopnames, met 16 procent, tot gemiddeld 162 per dag in de jongste 7 dagen. Maar er liggen zo wel nog 2.168 patiënten in het ziekenhuis. 706 mensen liggen op intensieve zorg, een daling van 14 procent.

En ook het aantal overlijdens daalt met 6,1 procent, tot gemiddeld nog 37,3 per dag in de periode van 29 april tot 5 mei.

De incidentie tot slot, het aantal gevallen per 100.000 inwoners in de voorbije twee weken, ligt op 372,2. Er hebben 3,45 miljoen inwoners minstens één vaccindosis ontvangen, of exact 30 procent van de totale bevolking.