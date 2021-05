Berretini mag zich meten met Zverev in finale ATP Madrid

De Italiaan Matteo Berrettini (ATP 10) heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het ATP Masters 1.000-toernooi in de Spaanse hoofdstad Madrid (gravel/2.614.465 euro) .

In de halve finales haalde Berrettini, die in Madrid zijn eerste Masters 1.000-finale zal spelen, het in twee sets van de Noor Casper Ruud (ATP 22): twee keer 6-4 na amper 1 uur en 20 minuten. De Italiaan heeft de goede vorm al een tijdje te pakken. Iets minder dan twee weken geleden pakte hij al toernooiwinst in de Servische hoofdstad Belgrado.

Voor Berrettini was het de tweede keer dat hij in de halve finales stond op een Masters 1.000, na Shanghai in 2019. Toen ging hij eruit tegen de Duitser Alexander Zverev, zijn tegenstander van zondag in de finale.

Zverev, de nummer zes van de wereld, bleek in zijn halve finale in twee sets te sterk voor de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 4). Hij pakte vrijdag ook al de scalp van de Spaanse gravelkoning Rafael Nadal in de kwartfinales.