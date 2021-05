Seraing verwijst Waasland-Beveren naar 1B met ruime zege

In de terugwedstrijd van de barragematchen wint Seraing met ruime 2-5 cijfers van Waasland-Beveren. De Metallo’s keren na 25 jaar terug op het hoogste niveau. Na negen jaar in 1A valt het doek voor Waasland-Beveren.

Geen club die beter was in het ontlopen van degradaties de afgelopen jaren dan Waasland-Beveren. Sinds de terugkeer naar eerste klasse in 2012 wist de fusieclub in zes van zijn acht seizoenen miraculeus aan de afgrond van 1B te ontkomen. Ook dit keer leek het te lukken. De Waaslanders ontliepen nipt de rechtstreekse degradatie op de slotspeeldag van de reguliere competitie dankzij een zege tegen OHL, waardoor Moeskroen naar 1B zakte. Maar net als Moeskroen, dat ook al enkele keren door het oog van de naald kroop, was het geluk van Waasland-Beveren dit seizoen op. De krochten van 1B wachten.

Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Waasland-Beveren begon nochtans als favoriet aan de barrageduels. “Als we het niet halen, hebben we gefaald”, sprak coach Nicky Hayen vooraf. Na een non-match in Seraing, startte Waasland-Beveren dit keer wel met meer grinta en wil om te winnen. De thuisfans hadden de ploeg voor de aftrap dan ook nog eens extra op scherp gezet door de spelersbus op te wachten. Zo’n duizend enthousiastelingen lieten van zich horen met rookbommen, sjaals en geschreeuw.

Waasland-Beveren op voorsprong

Hayen had bovendien wat aan zijn opstelling gesleuteld. Deze keer koos hij wel voor een viermansdefensie. Brendan Schoonbaert verdween weer naar de bank, Koita mocht starten. Maar wie dacht dat de thuisploeg aanvallend zou starten, kwam bedrogen uit. We kregen daarentegen een voorzichtig Waasland-Beveren te zien, terwijl Seraing, dat moest scoren, het spel maakte en allerminst op de counter speelde.

Na acht minuten was het dan ook Seraing dat de eerste grote kans kreeg. Bernier met de actie op rechts, zijn voorzet vond de vrijstaande Mikautadze. De Frans-Georgische spits nam de bal in één tijd op de slof, maar Schryvers blokte het schot. Vijf minuten later kreeg Waasland-Beveren de 1-0 op een dienblaadje aangeboden. Net als in de heenwedstrijd dwong Frey een penalty af en net als in de heenwedstrijd was het Faye die de schlemiel was. Opnieuw door handspel. De topschutter van Beveren pakte het cadeautje dankbaar uit en scoorde de 1-0 vanop de stip. Zijn veertiende van het seizoen.

De eerste helft leek wel een kopie van de heenwedstrijd. Ook Seraing kreeg even later immers een penalty na handspel, al was er een tussenkomst van de VAR voor nodig. Na geharrewar in de zestien raakte de hand van Khammas de bal. Boucaut ging naar het scherm kijken en floot alsnog penalty. Opnieuw zette Mikautadze, de topschutter van 1B, de elfmeter om.

Seraing erop en erover

De nervositeit schoot de hoogte in en was voelbaar in de tribunes. We kregen weinig grote kansen te zien en er was bij beide ploegen veel gemekker over de scheidsrechterlijke beslissingen. Seraing bleef intussen wel de betere ploeg. Na slecht uitverdedigen van Beveren kon Lahssaini eens hard op doel schieten. Jackers hield de pegel uit doel. Ook een afgeweken schot van Mikautadze ging niet binnen. Op slag van rust viel de 1-2 dan toch. Sabaouni kopte een vrije trap van Jallow onhoudbaar binnen. Waasland-Beveren van de hemel naar de hel. Plots had de thuisploeg nog twee doelpunten nodig om zich te verzekeren van behoud.

Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

In minuut vijftig hing Sinani de bordjes echter weer gelijk. Waasland-Beveren had zo nog maar één goal nodig om in 1A te blijven. De spanning was te snijden. “Deze spelersgroep is al heel vaak rechtgestaan op het moment dat het moest. Ik hoop dat dit vanavond weer het geval is”, zei Hayen vooraf. Zou Beveren alsnog het tij keren? De hoop groeide weer, maar Seraing smoorde die snel in de kiem.

Bernier was twee keer gevaarlijk met een schot. De uitblinker van de heenwedstrijd toonde ook nu weer zijn klasse. In minuut 62 was het echt over en uit voor Waasland-Beveren. Faye transformeerde van schlemiel naar held door op een corner de 2-3 binnen te koppen. De spelers van Seraing waren door het dolle heen en kusten veelvuldig de grasmat. De troepen van Hayen moesten nu opnieuw twee keer scoren op een halfuur tijd. Een onmogelijke opdracht.

Sinani dreigde nog even met een kopbal die nipt over ging, maar het was Mikautadze die aan de overkant scoorde. Met 2-4 was het echt boeken toe voor Waasland-Beveren. De huurling van Metz liet nog na om er 2-5 van te maken. Bernier nam die taak dan maar op zich en maakte er in het absolute slot nog 2-5 van. Duidelijke cijfers.

Foto: Belga

Zo promoveert Seraing verdiend naar de hoogste Belgische voetbalklasse. De troepen van Emilio Ferrera hadden het vorige week al kunnen afmaken, maar lieten hun kansen liggen. In de terugwedstrijd maakten ze het wel af. Voor het eerst sinds 1995-1996 maakt Seraing zo zijn opwachting in 1A. Waasland-Beveren verdwijnt na negen seizoenen 1A opnieuw naar 1B.