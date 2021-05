Sturgeon ziet meerderheid voor onafhankelijkheid in Schots parlement

De Schotse premier en partijleider van de Scottish National Party (SNP), Nicola Sturgeon, meent dat een meerderheid in het nieuwe Schotse parlement voor onafhankelijkheid gewonnen is. ‘Er bestaat geen enkele democratische rechtvaardiging’ om een nieuw referendum te weigeren, zo waarschuwde ze zaterdag de Britse premier Boris Johnson.

Hoewel een aantal zetels nog steeds niet toegewezen is, blijkt zaterdag uit de voorlopige resultaten van de parlementsverkiezingen van donderdag dat de SNP een klinkende zege heeft behaald. De nationalisten zouden een recordscore van 63 zetels pakken. Voor een absolute meerderheid zijn 65 zetels nodig.

‘Het lijkt erop dat er geen twijfel bestaat dat er een meerderheid pro-onafhankelijkheid zal zijn in het Schotse parlement’, alludeerde Sturgeon op de score van de Schotse groenen, die ook een nieuwe referendum over Schotse onafhankelijkheid steunen. Zij zouden negen zetels in de wacht kunnen slepen.

‘Er bestaat geen enkele democratische rechtvaardiging voor Boris Johnson of wie dan ook om het recht van het Schotse volk om te beslissen over zijn eigen toekomst te blokkeren’, betoogde Sturgeon. Eenmaal de coronapandemie is overwonnen, wil ze dan ook een nieuw referendum houden. Bij een eerste referendum in 2014 wonnen de tegenstanders van onafhankelijkheid het pleit.

Bij verkiezingen voor Holyrood, zoals het Schotse parlement wordt genoemd, worden 73 van de 129 zetels verdeeld volgens het first past the post-systeem. Daarvan won de SNP er liefst 62. Die zetels worden aangevuld met kandidaten van regionale lijsten om een meer proportionele samenstelling van het parlement te bekomen. Een dertigtal van die zetels is nog niet toegewezen.

Projecties van de Britse openbare omroep BBC voorspellen dat de Conservatieven in totaal 31 zetels zouden halen. Labour zou 22 vertegenwoordigers naar Holyrood mogen sturen en de Liberal Democrats vier.

Wat wel al zeker is, is dat met Kaubab Stewart voor het eerst een gekleurde vrouw haar intrek mag nemen in het parlement in Edinburgh. Stewart deed in 1999 al een gooi naar een zitje in het toen net opgerichte parlement, maar ze moest de duimen leggen tegen Donald Dewar, de eerste premier van Schotland. Meer dan twintig jaar later haalt ze alsnog haar slag thuis. De SNP-politica van Pakistaanse origine won met grote voorsprong in haar kieskring in Glasgow.

‘Het heeft te lang geduurd, maar aan alle gekleurde meisjes en vrouwen: het Schotse parlement behoort jullie ook toe. Ik mag misschien de eerste zjin, maar niet de laatste’, reageerde Stewart. Ook Sturgeon toonde zich uitermate blij. ‘Ik heb nog nooit in mijn leven iemand zo hard willen knuffelen.’