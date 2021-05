Manchester City verliest generale repetitie tegen Chelsea en is nog geen Engels landskampioen

Manchester City mag zich nog geen Engels landskampioen noemen. De Citizens gingen zaterdagavond in extremis onderuit tegen Chelsea, over precies drie weken opnieuw de tegenstander in de Champions League-finale. Het werd 1-2.

Bij winst tegen Chelsea was de zevende landstitel voor Manchester City altijd een feit. Pep Guardiola en zijn troepen wisten dus wat hen te doen stond. Via Mendy had het al na enkele minuten 1-0 kunnen staan, maar zijn poging strandde maar net naast de paal. Een tijdje later was Timo Werner aan de overzijde wél trefzeker, maar de Duitser zag zijn goal afgekeurd worden voor buitenspel.

Kort voor de pauze kwam City weer opzetten. Raheem Sterling zag zijn knal gered worden door Edouard Mendy, aan de overkant had Ederson ook werk op een poging van Ziyech. In de 44ste minuut was het dan toch raak voor City: Sterling zorgde voor de 1-0. Sergio Agüero had er meteen daarna 2-0 van moeten maken vanaf de penaltystip, maar de vertrekkende Argentijn moest met het schaamrood op de wangen de kleedkamer in na een gemiste panenka.

Mendy kon de mislukte panenka van Agüero gewoon plukken. Foto: Pool via REUTERS

De tweede helft bracht aanvankelijk weinig spektakel, maar bij de eerste echt grote kans in de 63ste minuut was het wel meteen raak. Ziyech miste niet na een haarfijne assist van Azpilicueta: 1-1. Chelsea zou in de slotfase ook nog tweemaal scoren via Werner en Hudson-Odoi, maar beide goals werden afgekeurd voor buitenspel. In de extra tijd was het derde keer, goede keer: Marcos Alonso zette de winnende 1-2 op het bord.

Manchester City heeft 80 punten in de Premier League en moet nog 3 wedstrijden spelen. Stadsgenoot Manchester United is tweede met 67 punten, maar moet wel nog 5 matchen afwerken en kan dus mathematisch gezien nog steeds kampioen worden. Chelsea wipt naar de derde plaats en telt 64 punten met nog 3 wedstrijden te gaan.