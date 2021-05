De Madrilenen blijven leider in de Spaanse competitie na de clash met Barcelona. In de eerste helft versierden zij de meeste kansen, na de pauze zette Messi Oblak aan het werk. Carrasco werd vlak na affluiten gekroond tot man van de match. Real Madrid kan morgen de lachende derde worden. Als het wint van Sevilla, komt het op gelijke hoogte met stadsgenoot Atletico. Maar door een beter onderling resultaat klimt de Koninklijke in dat scenario aan de leiding in La Liga.