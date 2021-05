Ganna wint de openingstijdrit van de Giro, Evenepoel eindigt 7e

De openingstijdrit van de Ronde van Italië is een prooi geworden voor Filippo Ganna. De wereldkampioen blies in zijn discipline iedereen weg en is meteen ook de eerste rozetruidrager van deze Giro. Remco Evenepoel sloot de tijdrit als zevende af en zette van de favorieten voor eindwinst één van de beste tijden neer.

Na 8,6 kilometer met start en aankomst in het Noord-Italiaanse Turijn was de regerende wereldkampioen tegen de klok tien seconden sneller dan zijn landgenoot Edoardo Affini. De Noor Tobias Foss werd verrassend derde, op dertien seconden. Voor Ganna was het de vierde zege van het seizoen.

Remco Evenepoel (Deceuninck - Quick-Step) eindigde op negentien seconden van de winnaar op de zevende plaats. Voor onze landgenoot waren het de eerste kilometers sinds zijn horrorcrash van vorig jaar in de Ronde van Lombardije.

Favorieten

Van alle favorieten voor eindwinst deed João Almeida de beste zaak. De jonge Portugees werd vierde op 17 seconden van winnaar Ganna en was daarmee 2 tellen sneller dan teamgenoot Remco Evenepoel. Ook Alexander Vlasov van Astana deed een goede zaak: hij viel net buiten de top 10 en was 24 seconden trager dan Ganna.

De verliezer van de dag was Jai Hindley, de nummer twee van vorig jaar. Hindley was aan de streep 46 seconden trager dan Ganna en moet dus op Almeida en Evenepoel al bijna een halve minuut prijsgeven. Ook ex-winnaar Vincenzo Nibali (op 41 seconden van Ganna) maakte geen al te beste start.

Terugkeer van Groenewegen

Behalve Remco Evenepoel maakte ook Dylan Groenewegen vandaag zijn terugkeer in het profpeloton, al was dat bij hem nadat hij een schorsing moest uitzitten na het zware ongeval van Fabio Jakobsen dat hij veroorzaakte. De Nederlandse spurtbom speelde in deze chronoproef geen rol van betekenis, zoals je mag verwachten. Groenewegen gaf wel aan dat hij verrast was door de commentaren die hij vrijdag van Fabio Jakobsen kreeg.

Thomas De Gendt begon in Turijn aan een pittige opdracht: de Semmerzakenaar wil dit jaar de drie grote rondes uitrijden. De Gendt was na afloop niet echt te spreken over de hoeveelheid publiek die kwam opdagen langs het parcours. Hij gaf ook aan dat het parcours 300 meter korter was dan in het roadbook omschreven stond: merkwaardig.

Zondag wordt de eerste rit in lijn gereden in deze Giro. De tweede etappe brengt het peloton dan over 179 kilometer van Stupinigi naar Novara.