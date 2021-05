Leah Thys ontslagen uit het ziekenhuis

Leah Thys ligt niet langer in het ziekenhuis. De actrice is aan de beterhand en kan thuis verder herstellen van haar coronabesmetting, zo meldt VRT Nws.

De 75-jarige Leah Thys werd vorige week opgenomen in het ziekenhuis nadat ze besmet was geraakt met het nieuwe coronavirus. Ook haar man Jos De Man raakte besmet, hij is overleden aan de gevolgen van covid-19. Thys zelf is intussen aan de beterhand en mocht het ziekenhuis verlaten, zo meldt VRT Nws.

Wel zal de seizoensfinale van Thuis, de soap waarin Thys al meer dan 25 jaar meespeelt, herschreven worden om haar de tijd te geven verder te herstellen en het verlies van haar echtgenoot te verwerken. ‘We zijn bezorgd om haar’, zegt Thuis-producer Hans Roggen. ‘Maar iedereen staat voor haar klaar. En ze wordt ook goed omringd door vrienden en familie.’